Electric Days 2024 a Roma: protagonista Alfa Romeo Junior

Dopo il successo della scorsa edizione, dal 7 al 9 giugno torna a Roma l’evento Electric Days, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di mobilità sostenibile.

L'evento, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, si svolgerà in Viale America e nelle strade circostanti del quartiere EUR, offrendo un calendario ricco di eventi e novità.

Electric Days è una kermesse gratuita aperta al pubblico che consente di testare diversi modelli di auto, rappresentando un'occasione unica per esplorare tutte le tecnologie di elettrificazione disponibili oggi sul mercato, dalle auto ibride alle plug-in fino alle elettriche.

Protagonista assoluta della manifestazione è la nuova Alfa Romeo Junior, il modello che segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa. Questo modello rappresenta una combinazione perfetta di stile accattivante e tecnologia avanzata, offrendo opzioni sia ibride che elettriche senza distinzioni estetiche o di equipaggiamento.

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida propone un'architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. Il motopropulsore è composto da un motore a 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per garantire la massima affidabilità. La componente elettrica è costituita da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato in un innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti. Questa configurazione permette alla Junior Ibrida di offrire un'esperienza di guida estremamente fluida, consentendo di viaggiare in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo in città e fino a 150 km/h in condizioni di basso carico.

Nella versione elettrica, la Junior è equipaggiata con un sistema di propulsione di nuova generazione che unisce un motore elettrico (Hybrid Synchronous Motor) a una batteria di ultima generazione. Con una potenza di 156 CV, la Junior Elettrica offre prestazioni d'eccellenza e un piacere di guida senza compromessi. La batteria da 54 kWh garantisce un'autonomia di 410 km nel ciclo WLTP, che può arrivare fino a 590 km nel ciclo urbano. La ricarica della nuova Junior è estremamente rapida: nelle stazioni di ricarica da 100 kW in corrente continua, bastano meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80% della carica.

Con la nuova Junior, Alfa Romeo introduce "Ready to drive, Anywhere, Anytime", un’offerta innovativa che semplifica l’esperienza quotidiana del cliente con la propria vettura elettrica. Questo ecosistema include EV ROUTING, WALLBOX e Alfa Romeo E CARD. Il sistema EV Routing permette di pianificare gli itinerari prevedendo le soste per la ricarica, connesso in tempo reale a oltre 600 mila colonnine di ricarica in tutta Europa. La Wallbox Free2Move Charge, inclusa nell'offerta di lancio, può essere installata a domicilio, fornendo una soluzione di ricarica domestica efficiente. Inoltre, grazie all'app gratuita eSolutions Charging powered by Free2Move eSolutions, i clienti possono accedere alla più estesa rete di ricarica d'Europa e gestire le proprie ricariche facilmente con la Alfa Romeo E CARD.

L'evento Electric Days non è solo una vetrina per le novità automobilistiche, ma rappresenta anche un'opportunità per esplorare le soluzioni più avanzate in termini di sostenibilità e mobilità urbana. I visitatori potranno testare di persona le auto più innovative sul mercato, confrontarsi con esperti del settore e scoprire come la tecnologia stia trasformando il modo di muoversi nelle nostre città.

Non perdere l'opportunità di partecipare a Electric Days dal 7 al 9 giugno a Roma, in Viale America e nelle strade circostanti del quartiere EUR. Vieni a scoprire tutte le novità e a vivere un'esperienza unica nel mondo della mobilità sostenibile.