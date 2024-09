Elettrificazione delle flotte commerciali: un risparmio economico e ambientale per l’Italia

La recente Giornata mondiale dei veicoli elettrici ha posto l'accento sui benefici ambientali ed economici dell'elettrificazione.

Uno studio di Geotab, leader globale nella telematica dei veicoli connessi, rivela che la conversione dei veicoli commerciali all'elettrico potrebbe generare risparmi importanti, sia in termini di costi operativi che di riduzione delle emissioni di CO2. Il report, denominato "L’elettrificazione delle flotte. Il cammino verso il futuro del settore", esplora il potenziale delle flotte elettriche nei principali mercati mondiali, tra cui l’Italia.



Secondo l'Analisi di sostenibilità dei veicoli elettrici (EVSA) di Geotab, in Italia ogni veicolo elettrico potrebbe portare a un risparmio di oltre 20.000 euro e ridurre le emissioni di 36 tonnellate di CO2 durante l'intero ciclo di vita del mezzo. Le flotte italiane, che coprono in media 121 km al giorno, hanno un significativo margine di miglioramento attraverso la transizione all’elettrico, soprattutto per i veicoli leggeri.



La transizione verso l’elettrico non solo riduce i costi operativi, stimati in 20.300 euro per veicolo, ma consente anche di risparmiare 15.900 litri di carburante per veicolo. Oltre ai risparmi economici, l'elettrificazione delle flotte in Italia contribuirebbe alla riduzione di emissioni, con una media di 36 tonnellate di CO2 per veicolo. Il report sottolinea inoltre che circa il 70% dei veicoli attualmente in uso potrebbe essere sostituito con mezzi elettrici, evidenziando un enorme potenziale ancora non sfruttato.



A livello globale, il report stima che in soli sette anni le flotte potrebbero risparmiare 8,3 miliardi di litri di carburante, evitando l’emissione di 19 milioni di tonnellate di CO2. In Europa, l'Italia si distingue come uno dei paesi più vantaggiosi per l'adozione di veicoli elettrici, con un potenziale risparmio economico superiore rispetto a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.



Il successo di questa transizione dipende in gran parte dagli strumenti di analisi disponibili per i gestori di flotte. Il sistema EVSA di Geotab fornisce preziose informazioni sull'ottimizzazione delle flotte e sui risparmi economici, analizzando l’autonomia e i costi complessivi dei veicoli elettrici rispetto ai tradizionali mezzi a combustione interna.



L'elettrificazione delle flotte commerciali rappresenta una grande opportunità per l’Italia, sia in termini di sostenibilità ambientale che di risparmi economici. Con l'adozione di tecnologie avanzate come l'EVSA di Geotab, i gestori di flotte possono ottimizzare l'uso dei veicoli e contribuire a un futuro più sostenibile.