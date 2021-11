FCA Bank entra nel mondo delle due ruote

Non solo prodotti finanziari, assicurativi e di mobilità dedicati al mondo dell’automotive: FCA Bank, fa il suo ingresso nel mondo delle due ruote.

La Banca lo ha annunciato oggi alla 78ª edizione di EICMA , il più importante evento espositivo internazionale per le due ruote, durante un workshop di presentazione dedicato a dealer ed esponenti del settore.

Un’operazione con cui FCA Bank punta non solo a presidiare il mercato italiano, in cui è presente con 18 brand e un fatturato di 10,2 mld di euro nel 1° semestre 2021, ma anche a estendere il proprio raggio d’azione. L’obiettivo è portare, anche nel mercato delle due ruote, in forte crescita, quel bagaglio di competenze e know how maturati in oltre 90 anni di esperienza nel settore automotive, proponendo prodotti finanziari e servizi assicurativi innovativi.

Prodotti che vengono ora riformulati in modo da intercettare le diverse esigenze dei clienti, siano essi privati o liberi professionisti, con un ampio ventaglio di soluzioni finanziarie su misura, declinabili sia su modelli nuovi che usati: dai tradizionali prodotti rateali standard, con rate di importo fisso per tutta la durata del finanziamento, a quelli con maxirata finale , fino alle formule con minirata che prevedono un periodo iniziale con rata più bassa per facilitare l’acquisto. A completamento della gamma, FCA Bank propone anche il PCP (Personal Contract Purchase), una struttura finanziaria estremamente flessibile che consente al cliente, a fine contratto, di decidere se sostituire il veicolo, pagare o rifinanziare la rata finale residua, oppure restituirlo.

A queste formule si aggiunge il leasing , che offre sia a liberi professionisti che ai privati il vantaggio di disporre liberamente di un veicolo a due ruote senza immobilizzare il capitale con l’acquisto, pianificando con certezza i costi di gestione e beneficiando di tassi vantaggiosi e servizi dedicati.

Tutte le offerte finanziarie sono abbinabili a una vasta gamma di polizze e coperture assicurative ad alto valore aggiunto, proposte in collaborazione con i migliori provider del mercato, per garantire al cliente tranquillità e sicurezza nell’acquisto e durante l’intero ciclo di vita del contratto con FCA Bank.

Inoltre, in qualità di Banca digitale con una forte predisposizione all’omnicanalità, FCA Bank integra i prodotti finanziari con soluzioni e processi digitali innovativi. Innanzitutto la piattaforma Sell-FI , il nuovo sistema gestionale di FCA Bank, che, grazie a tecnologie all’avanguardia, consente l’identificazione da remoto del cliente, il caricamento online della documentazione, il sistema di riconoscimento ottico dei caratteri, il check biometrico e la firma elettronica. Nella piattaforma è anche integrata la funzionalità mirroring che permette di visualizzare in tempo reale, sul proprio device, le caratteristiche dell’offerta.

È disponibile in aggiunta una piattaforma E-Commerce, full responsive, presto estendibile anche ai motocicli. Un sistema che utilizza le tecnologie più avanzate, su cui è possibile scegliere, in pochi click, il mezzo, il finanziamento, la rata, la durata per poi inviare la richiesta di approvazione. Grazie al riconoscimento biometrico e alla firma digitale, è possibile ricevere in breve tempo un contratto di finanziamento via mail; una volta completato l’acquisto, si può ritirare il motociclo scelto al concessionario o farselo consegnare a casa.