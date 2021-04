FCA Bank lancia GO4xe dedicato alla mobilità sostenibile

FCA Bank ha messo a punto GO4xe, il finanziamento dedicato a chi vuole scegliere di guidare l’ibrido in totale tranquillità.

L’esclusiva soluzione finanziaria, pur mantenendo la proprietà dell’auto, consente al cliente di scegliere la nuova modalità di guida offerta dalla Jeep® Renegade 4xe Plug In Hybrid senza preoccuparsi di nulla, nemmeno in caso di nuove esigenze.

Il finanziamento GO4xe oltre a consentire di tenere, sostituire o restituire l’auto in relazione alla durata contrattuale scelta (fino a 5 anni), offre il vantaggio aggiuntivo di poter decidere di sostituirla, ad ogni finestra annuale (a 13, 25, 37 o 49 mesi), in funzione della durata del contratto. In questo modo il cliente avrà la possibilità, in precisi momenti del contratto, di cambiare l’auto con un altro modello phev oppure ad alimentazione tradizionale presso il concessionario di fiducia sottoscrivendo un nuovo finanziamento con FCA Bank.

Il tutto con un minimo anticipo, rate di importo accessibile e nessuna penale da sostenere in caso di uscita anticipata.

Con GO4xe di FCA Bank, da aprile, si può sostenere l’ambiente scegliendo di guidare l’ibrido Jeep® in totale serenità.