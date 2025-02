FIAT 500e Giorgio Armani: consegnate le prime due Collector’s Edition a Milano Fashion Week 2025

In occasione dell’inaugurazione della Milano Fashion Week, Fiat ha celebrato il connubio tra lusso e innovazione sostenibile con la consegna ufficiale delle prime due unità della Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition.

A riceverle, il maestro dell’eleganza Giorgio Armani, direttamente dalle mani di John Elkann, Presidente di Stellantis, e Oliver Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global.

L’evento segna un nuovo capitolo nella partnership tra due icone del Made in Italy, esaltando il valore dell’artigianalità e della cura del dettaglio nel settore automobilistico.

Un’edizione esclusiva che ridefinisce il lusso sostenibile

Secondo Oliver Francois, questa collaborazione ha permesso di raggiungere livelli di perfezione stilistica mai visti prima in questo segmento: “La 500e Giorgio Armani Collector’s Edition incarna la nostra visione di un futuro in cui bellezza e sostenibilità viaggiano di pari passo. Vorrei ringraziare Giorgio Armani per aver contribuito in prima persona a questo progetto straordinario.”

L’approccio di FIAT verso la mobilità elettrica si basa su due pilastri fondamentali: la ridefinizione del concetto di auto elettrica e l’enfatizzazione della bellezza come motore del cambiamento. Grazie a questa filosofia, il Centro Stile FIAT, in collaborazione con l’Armani Design Team, ha dato vita a un modello che fonde il fascino del design italiano con un forte impegno per la sostenibilità.

Fiat 500e Giorgio Armani: una nuova icona del Made in Italy

Realizzata nello stabilimento di Mirafiori, a Torino, questa edizione speciale della 500e si distingue per materiali pregiati, finiture esclusive e una particolare attenzione all’impatto ambientale. La sua realizzazione è un omaggio alla moda italiana, in cui l’estetica incontra l’etica in un perfetto equilibrio di forma e funzione.

L’arrivo delle vetture nelle concessionarie sancisce ufficialmente l’inizio di un nuovo corso per FIAT, che punta a consolidare il suo ruolo di leader nel settore delle auto elettriche con modelli che coniugano sostenibilità e raffinatezza.

Con la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, il marchio torinese dimostra ancora una volta come la mobilità elettrica possa essere sinonimo di stile, eleganza e innovazione.