Fiat, a gennaio al via gli ordini di Doblò e Ulysse elettrici

Più autonomia, tecnologia aggiornata, maggiore sicurezza a e un nuovo design per i Nuovi Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse.

Gli ordini verranno aperti ufficialmente entro la fine di gennaio. L’upgrade di stile di E-Doblo’ è visibile nel nuovo paraurti anteriore con skidplate inferiore, cerchi in lega da 17" e fendinebbia per viaggiare ovunque in sicurezza e tranquillità. È dotato di due porte scorrevoli con finestre ad apertura elettrica che garantiscono ai clienti praticità e comfort.

Lo spazio interno del nuovo E-Doblò offre tanto spazio per tutti e per tutto grazie a diverse configurazioni di sedili e vani portaoggetti che garantiranno ai clienti la massima flessibilità durante la guida e il trasporto. Sono infatti disponibili 3 sedili posteriori singoli abbattibili, con la possibilità di ampliare lo spazio di carico a 3.500 litri. Per massimizzare ulteriormente la sua capacità, E-Doblò è dotato del Magic TOP, uno spazio multifunzionale dove i clienti possono riporre le proprie cose: comprende due cappelliere da tetto con capacità fino a 18 litri e 60 litri (nel bauletto posteriore) e un tetto panoramico multifunzionale con tendine parasole elettriche, mensola, vani portaoggetti. Il nuovo E-Doblò è inoltre dotato del Magic Window, un'utile funzionalità che permette ai clienti di caricare o rimuovere oggetti dal retro del veicolo in modo facile e veloce, senza dover aprire l'intero vano. Fiat E-Doblò punta a affermarsi nel mondo della mobilità elettrica grazie al suo motore elettrico in grado di garantire una guida efficiente, fluida e reattiva con un'autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP e zero CO2 emissioni.

L'efficienza complessiva del veicolo consente al guidatore di raggiungere una velocità massima di 135 km/he un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi. Il potente sistema Quick Charge offre fino a 100 kW di potenza, consentendo di ricaricare l'80% della capacità della batteria in soli 30 minuti. Il nuovo E-Doblò è inoltre dotato di un nuovo e-toggle per selezionare le modalità di guida e migliorare le prestazioni del veicolo. Sono disponibili tre modalità di guida: Normale, Eco e Power. La modalità Power migliora la potenza di picco del veicolo; La modalità Eco ottimizza il consumo di energia; e la modalità Normale è consigliata per la guida nel traffico regolare. Inoltre, sul nuovo E-Doblò è stata introdotta una nuova funzionalità, poiché ora è possibile selezionare il livello di frenata rigenerativa (basso, medio, alto) attraverso l'utilizzo di due paddle al volante. Ciò consentirà di migliorare l'autonomia in base al traffico e alle condizioni stradali. In termini di sicurezza, il nuovo E-Doblò è dotato di 17 sistemi di sicurezza di guida passivi e attivi per offrire ai clienti un viaggio comodo, sicuro e divertente, incluso l'Adaptive Cruise Control (opzionale) che aiuta il conducente a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede e regola automaticamente la velocità del veicolo per una guida sicura e rilassante. Il sistema di Infotainment a bordo della nuova Fiat E-Doblò è dotato di navigatore Uconnect 10'' con display touchscreen a colori.

Fiat E-Ulysse e’ il veicolo ideale per i servizi di trasporto alberghiero, taxi e trasferimenti VIP, poiché soddisfa ogni esigenza di guida sia cittadina che extraurbana. Si distingue inoltre per la sua compattezza ai vertici della categoria, garantendo piena libertà di movimento. La nuova versione BEV è dotata di nuovi e più efficienti powertrainper garantire le migliori prestazioni e autonomia elettrica, e sono disponibili due capacità di batteria per offrire la migliore soluzione a seconda dell'utilizzo: 50 kWh, con un'autonomia fino a 224 km, e 75 kWh, che offre un’autonomia elettrica migliorata fino a 350 km nel ciclo WLTP. Fiat E-Ulysse è inoltre dotato di nuovi paddle per la selezione della frenata rigenerativa, disponibili in tre livelli in modo che il cliente possa scegliere il livello di frenata rigenerativa preferito tra Leggero, Medio e Forte. L'E-Ulysse è dotato di un nuovo frontale con la nuova firma del marchio, fari full eco LED e un abitacolo rinnovato con un nuovo volante con controlli integrati per ADAS, radio e telefono cellulare. Il cruscotto presenta una nuova gamma di Infotainment, più vani portaoggetti e spazi di stivaggio più ampi, offrendo spazio e comfort ancora maggiori a bordo. Gli interni possono essere facilmente riconfigurati in base alle esigenze di trasporto di passeggeri e bagagli: sono disponibili fino a 9 configurazioni di posti. Con innumerevoli possibilità di modulare lo spazio. Fiat E-Ulysse offre un eccezionale livello di sicurezza grazie agli ADAS nuovi ed esistenti per rendere più semplice per il conducente prevenire potenziali pericoli. È dotato di Connected Intelligent Speed Assistance, Lane Keeping Assist per correggere tempestivamente l'angolo di sterzata se il veicolo esce dalla propria corsia, Advanced Emergency Braking System, che attiva autonomamente i freni in caso di pericolo di collisione, e nuovi airbag laterali.

Sono stati apportati anche aggiornamenti strutturali per migliorare ulteriormente e in modo significativo la sicurezza passiva. Il nuovoE-Ulysse è inoltre dotato di una nuova telecamera posteriore da 180° e dell'Active Cruise Control, che mantiene automaticamente la velocità del veicolo al valore programmato dal conducente e regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede. Per garantire la massima sicurezza sono inoltre offerti il Side Parking Assist (FlankGuard) e il Blind Spot Detection con sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Quest'ultimo informa il conducente della presenza di un veicolo che circola in una corsia adiacente ed è posizionato nell'angolo cieco destro o sinistro, mentre il sistema FlankGuard fornisce informazioni sulla vicinanza di ostacoli posizionati lungo i lati del veicolo operativo. Un infotainment avanzato è di serie a bordo, con un ampio touchscreen HD da 10pollici, assistente vocale e connettività completa Apple Car Play, Android Auto, WiFi e Bluetooth.