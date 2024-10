FIAT celebra 125 anni di storia con la conferenza “Cinema: che impresa!” e rinnova il legame con Torino

Nel quadro delle celebrazioni per il 125° anniversario della sua nascita, FIAT ha rinnovato il suo legame con la città di Torino aderendo all’iniziativa “Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024”,

promossa dall’Unione Industriali Torino. In particolare, l'azienda ha sostenuto la conferenza “Cinema: che impresa!”, un evento ospitato presso l'Heritage Hub, che ha esplorato la storia del cinema industriale e il suo impatto sul mondo aziendale.

Un Legame Storico tra FIAT e il Cinema Industriale

Torino non è solo la culla dell'industria automobilistica italiana, ma anche un importante centro per la nascita e lo sviluppo del cinema industriale, un aspetto cruciale nel racconto dell’evoluzione dell’industria del ventesimo secolo. Durante la conferenza, è stato approfondito il legame tra FIAT e l’industria cinematografica, due realtà strettamente associate alla città di Torino.

FIAT, infatti, è stata tra le prime aziende a utilizzare la tecnologia audiovisiva non solo per scopi promozionali, ma per raccontare la storia, le innovazioni e la cultura del lavoro che vi erano dietro la sua produzione. Questo aspetto del cinema industriale non mirava semplicemente a vendere un prodotto, ma a mostrare al pubblico il complesso sistema aziendale, le persone e le tecnologie che ne facevano parte.

La Nascita di Cinefiat: Un Orgoglio Industriale

Nel corso del tempo, il rapporto tra FIAT e il cinema industriale si è consolidato, tanto che l'azienda ha deciso di fondare una propria etichetta di produzione interna, Cinefiat. Questo progetto era orientato a promuovere l’eccellenza dei prodotti FIAT attraverso filmati che illustravano non solo i veicoli, ma anche l’internazionalità e l’operatività dell’azienda. Cinefiat rappresentava una chiara volontà di mettere in luce la portata globale e la visione di FIAT, mostrando al pubblico non solo ciò che veniva prodotto, ma come veniva fatto, rafforzando così il legame tra tecnologia e immagine.

La Conferenza: Un Rinnovato Impegno per la Cultura d’Impresa

L’evento “Cinema: che impresa!” ha ripercorso la storia del cinema industriale attraverso immagini e video storici, accompagnati da interventi di esperti e rappresentanti del settore. A moderare la conferenza è stato Paolo Manera, Direttore della Film Commission Torino Piemonte, mentre tra i partecipanti figuravano personalità di spicco come Stefano Serra, Presidente AMMA - Unione Industriali Torino, Elena Testa, Responsabile Archivio Nazionale Cinema Impresa, Giampaolo Letta, Presidente Premio Film Impresa di Unindustria e Gloria Giorgianni, Amministratore Delegato di Anele SRL.

L’evento ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di Stellantis, tra cui Roberto Giolito, Direttore di Stellantis Heritage, e Maurizio Torchio, Direttore del Centro Storico FIAT. Questi hanno sottolineato l'importanza del legame tra FIAT e il cinema, un connubio che ha contribuito a raccontare l'evoluzione tecnologica e industriale del marchio, dal suo debutto fino ai giorni nostri.

FIAT e Torino: Una Partnership Storica

Nel 125° anniversario della sua fondazione, FIAT rinnova dunque il suo impegno nella promozione della cultura d’impresa e del cinema industriale, collaborando attivamente con “Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024”. Questa partnership rappresenta non solo un tributo alla storia condivisa tra l’azienda e la città, ma anche un simbolo del profondo legame che unisce FIAT a Torino, città che ha visto nascere e crescere il marchio e che, oggi più che mai, rappresenta il cuore della cultura industriale italiana.

Attraverso iniziative come questa, FIAT continua a sottolineare il suo ruolo di protagonista nell’industria, sia automobilistica che culturale, mantenendo viva la memoria del passato e guardando al futuro con una visione innovativa e orientata alla tecnologia.