FIAT domina il mercato delle city car nel 2024 con Panda, 500e e Topolino

FIAT continua a dominare il mercato delle city car in Europa nel 2024, con la Fiat Panda e la Fiat 500e che si confermano come vere protagoniste della mobilità urbana.

Questi due modelli iconici non solo rappresentano il Made in Italy, ma offrono anche soluzioni sostenibili e convenienti per gli automobilisti europei, consolidando la leadership del marchio sia nel settore delle city car tradizionali che in quello delle city car elettriche.

Fiat Panda: Un Successo Senza Tempo

Nel corso dei primi nove mesi del 2024, la Fiat Panda ha superato le 100.000 unità vendute, dimostrando la sua enorme popolarità tra i consumatori. Con una quota di mercato del 24% a settembre e una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023, la Panda continua a essere un punto di riferimento nel mercato delle city car. Su base annua, il modello ha raggiunto il 26% di market share, con una performance straordinaria in Italia, dove ha visto una crescita del 60% su base mensile e del 56% su base annua.

La Fiat Panda si conferma quindi la regina indiscussa delle city car, grazie alla sua versatilità, praticità e all'offerta di modelli con propulsori ibridi, che coniugano efficienza e sostenibilità.

Fiat 500e: Leader tra le City Car Elettriche

Anche la Fiat 500e si distingue nel segmento delle city car elettriche, confermandosi il modello più venduto in Europa. Con una quota di mercato del 63% a settembre e del 45% su base annua, la 500e si posiziona al vertice della classifica europea, superando la concorrenza in diversi Paesi chiave. In Italia, la 500e ha una quota del 29% tra le city car elettriche, mentre in Francia e Germania raggiunge rispettivamente il 49% e il 48%. Nel Regno Unito, il modello ha una performance eccezionale con una quota del 80% nel suo segmento, confermando la sua popolarità tra gli automobilisti britannici.

Questo modello elettrico incarna perfettamente la missione di FIAT di promuovere una mobilità sostenibile, combinando design iconico, innovazione e prestazioni all'avanguardia.

Fiat Topolino: Dominio tra i Quadricicli Elettrici

Oltre alla Panda e alla 500e, FIAT si è distinta anche nel settore dei quadricicli elettrici con il lancio della Fiat Topolino. A partire dalla sua prima consegna a luglio, il Topolino ha conquistato il 47% del mercato dei quadricicli elettrici in Italia, diventando il veicolo più venduto nel segmento. Estendendo l'analisi all'intero mercato dei quadricicli, la quota del Topolino si attesta al 28%, dimostrando il suo grande appeal tra i consumatori che cercano soluzioni di mobilità elettrica accessibili e compatte per la guida urbana.

La Leadership di FIAT nella Mobilità Urbana Sostenibile

Grazie a modelli come la Fiat Panda, la Fiat 500e e il nuovo Fiat Topolino, FIAT si conferma leader nella mobilità urbana, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze e stili di vita. Il marchio continua a guidare la transizione verso una mobilità sostenibile e accessibile, puntando su innovazioni tecnologiche e su un'offerta diversificata che abbraccia l'elettrico e l'ibrido.

Questi risultati confermano la capacità di FIAT di rispondere alle sfide della mobilità moderna, mantenendo saldo il suo impegno verso la sostenibilità e l'efficienza energetica.