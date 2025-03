Fiat Grande Panda corre con la deejay ten 2025: auto ufficiale della felicità

Dopo il record di iscritti dello scorso anno, Torino ha accolto la prima tappa della DEEJAY TEN 2025 con lo stesso entusiasmo e una novità su quattro ruote:

la nuova Fiat Grande Panda, scelta come Auto Ufficiale della Felicità. Un debutto importante per il nuovo modello del brand torinese, che ha fatto da apripista in corsa, incarnando perfettamente i valori dell’evento: energia, inclusività e condivisione.

La partecipazione di Fiat alla manifestazione non si è limitata al solo tracciato. Piazza Castello si è trasformata in un vero Deejay Village, dove il pubblico ha potuto entrare in contatto diretto con la nuova Grande Panda, toccarne da vicino le forme compatte e accattivanti, scoprirne i dettagli e lasciarsi coinvolgere da attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli. A cominciare dal simbolico “muro della Felicità”, dove centinaia di partecipanti hanno condiviso con spontaneità e leggerezza la propria idea di felicità. Un’installazione pensata per riflettere l’anima pop del modello, capace di raccontare una mobilità quotidiana fatta di emozioni semplici, ma autentiche.

L’esperienza si è trasformata anche in un piccolo karaoke a cielo aperto, grazie alla possibilità di cantare a bordo della vettura la celebre “Felicità” di Al Bano, colonna sonora dello spot di lancio della Grande Panda. Una canzone iconica, che ha saputo sottolineare il tono giocoso e solare dell’evento.

Ma accanto all’intrattenimento, c’è stata anche la concretezza della mobilità. Allo stand Fiat era infatti possibile prenotare un test drive e scoprire da vicino le soluzioni ingegnose del nuovo modello, come il cavo di ricarica retrattile, pensato per semplificare la vita degli utenti dell’elettrico. Una soluzione intelligente, in linea con la filosofia di Fiat, che da sempre punta su tecnologie semplici e accessibili.

Progettata nel cuore pulsante dell’automotive italiano, presso il Centro Stile di Torino, la Grande Panda si presenta come un family mover capace di coniugare versatilità, design e sostenibilità. È disponibile in doppia motorizzazione: ibridacon motore turbo da 1.2 litri e 110 CV, e elettrica con batteria da 44 kWh e autonomia fino a 320 km (ciclo WLTP). Una proposta che si rivolge a un pubblico urbano ed eterogeneo, attento all’ambiente e alla funzionalità.

La corsa della Fiat Grande Panda, così come quella della DEEJAY TEN, è appena cominciata. Dopo Torino, la vettura sarà protagonista a Bari il 27 aprile, Treviso il 18 maggio e Milano il 12 ottobre, accompagnando le migliaia di runner che scelgono ogni anno di vivere lo sport in chiave pop. Un viaggio attraverso l’Italia, all’insegna della mobilità sostenibile, del benessere e della felicità. Perché correre è libertà, proprio come guidare la nuova Panda.