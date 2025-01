Fiat Grande Panda: il primo modello della nuova famiglia globale che rivoluziona il segmento B

La Fiat Grande Panda inaugura una nuova era per il marchio italiano, incarnando i valori di design, compattezza, inclusività e sostenibilità.

Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Grande Panda riprende gli elementi distintivi della leggendaria Panda degli anni '80, reinterpretandoli in chiave moderna. Nonostante il nome "Grande", il modello resta fedele alla filosofia della compattezza, con una lunghezza di soli 3,99 metri, un'altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri. Le sue dimensioni contenute sono combinate con un design che esprime forza e solidità, grazie a linee strutturate e superfici morbide.

L'ispirazione al passato è evidente in dettagli come i fari PXL LED, che richiamano il celebre videogioco degli anni '80, e negli elementi grafici tridimensionali presenti sulle porte e sul retro. Ogni dettaglio è un tributo alla tradizione italiana, dai cerchi in lega diamantata da 17" ai sette colori vivaci della carrozzeria, tra cui spiccano tonalità come il giallo Limone e il rosso Passione. Gli interni, caratterizzati dalla tonalità Blu Tasmania, combinano eleganza e funzionalità, offrendo spazi intelligenti e dettagli vivaci che riflettono il DNA del marchio.

Una gamma versatile per ogni esigenza

La Fiat Grande Panda è disponibile in una gamma articolata per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo. La versione ibrida si declina in tre allestimenti principali:

POP: l’allestimento base, essenziale ma completo, include climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 10” e servizi connessi.

ICON: il cuore della gamma, arricchito da un sistema di infotainment con schermo da 10,25”, fari LED e opzioni di personalizzazione attraverso i pacchetti Tech e Style.

LA PRIMA: il top di gamma, con cerchi in lega da 17", finiture premium e materiali sostenibili come il tessuto BAMBOX Bamboo Fiber Tex®.

Per la versione elettrica, Fiat propone due allestimenti:

La Prima: completamente equipaggiata, con dotazioni avanzate per comfort e sicurezza.

(RED): un modello più accessibile, con dettagli di design unici e un impatto sociale significativo grazie alla collaborazione con l'organizzazione (RED).

Questa strategia permette ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di opzioni, adattabili alle loro necessità e budget.

Motorizzazioni: l’ibrido e l’elettrico come pilastri del futuro

La Fiat Grande Panda è disponibile con due tipologie di motorizzazione:

Versione ibrida: Equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri e 3 cilindri, offre una potenza combinata di 100 CV grazie alla batteria Li-ion da 48 volt e al motore elettrico integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce (eDCT). Questa configurazione garantisce partenze silenziose, recupero di energia in decelerazione e una guida fluida, con emissioni di CO2 stimate in soli 123 g/km.

Versione elettrica: Con una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW (113 CV), offre un'autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP combinato. La ricarica è rapida ed efficiente grazie alla porta DC da 100 kW, che consente di raggiungere l’80% della carica in soli 27 minuti. La presenza di un cavo retrattile integrato rappresenta un'innovazione unica nel settore.

Entrambe le versioni incarnano la filosofia "easy drive" di Fiat, offrendo semplicità e comfort di guida in ogni situazione, specialmente in contesti urbani.

ADAS: sicurezza e tecnologia per una guida rilassata

La Fiat Grande Panda è dotata di una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), pensati per migliorare sicurezza e comfort. Tra le funzionalità principali figurano: Parking Assistance: con sensori anteriori, posteriori e telecamera posteriore.Frenata Autonoma d’Emergenza: per evitare collisioni.Sistema di Mantenimento della Corsia: che corregge la traiettoria del veicolo.Cruise Control e Speed Limiter: per una guida rilassata anche su lunghe distanze.

Questi sistemi lavorano in sinergia con tecnologie di connettività avanzata, come i pacchetti Connect ONE e Connect PLUS, che includono funzionalità come Vehicle Finder e Navigazione Connessa, rendendo ogni viaggio più sicuro e piacevole.

Sostenibilità: materiali innovativi per un futuro responsabile

Fiat conferma il suo impegno per l’ambiente con l’utilizzo di materiali riciclati e innovativi nella produzione della Grande Panda. Ogni veicolo include materiali derivati dal riciclo di 140 cartoni per bevande e utilizza il tessuto BAMBOX Bamboo Fiber Tex® per gli interni. Questa scelta sottolinea l’impegno del marchio verso una mobilità sostenibile e responsabile.

Un accessorio per ogni esigenza

Per i clienti che desiderano personalizzare la propria vettura, Fiat offre oltre 100 accessori autentici. Tra questi spiccano adesivi personalizzati, cerchi in lega unici e innovativi ganci traino per la versione elettrica. Ogni dettaglio è stato pensato per combinare estetica e funzionalità, rendendo la Grande Panda un veicolo versatile e adatto a ogni stile di vita.

Un modello globale, una visione inclusiva

La Fiat Grande Panda rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e inclusiva. Grazie alla piattaforma "Smart Car Platform" di Stellantis, il modello è altamente adattabile alle esigenze di mercati diversi, consolidando la leadership del marchio nel segmento B. Con la Grande Panda, Fiat non solo rinnova la sua tradizione di design e innovazione, ma si proietta verso un futuro in cui l'auto è pensata per essere accessibile, sostenibile e connessa, senza mai rinunciare allo stile e alla qualità che da sempre contraddistinguono il marchio italiano.