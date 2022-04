Fiat lancia il nuovo spot “The Driver”con protagonisti DiCaprio e la nuova 500

FIAT presenta “The Driver”, il nuovo spot della Nuova 500 diretto dal pluripremiato regista Martin Werner.

Uno spot dal sapore Holliwoodiano che riporta in vita un pezzo originale degli anni ’60: “La dolce vita (Original Vocal Version)”, un brano del capolavoro premio Oscar di Federico Fellini.

Le immagini dello spot sono, infatti, accompagnate dal brano scritto dal paroliere Dino Verde - nell’anno in cui ricorre il Centenario dalla sua nascita - e interpretato dalla cantante e attrice Katyna Ranieri. Più volte nella canzone si sente l’espressione “dolce strada”, una suggestione che fa presagire il legame con “La Dolce Vita” di Federico Fellini. La melodia è stata riscoperta da FIAT nel catalogo della CAM Sugar, una casa discografica italiana, che contiene opere passate alla storia del cinema, tra cui la musica di Amarcord del maestro Nino Rota, che è stato utilizzato per l’AVAS della Nuova 500.

«Siamo orgogliosi della riscoperta di questa perla musicale incisa negli anni Sessanta per “La Dolce Vita” di Federico Fellini, un autentico manifesto dell’arte italiana nel mondo - ha commentato Olivier Francois, CEO FIAT e Global CMO Stellantis -. È una melodia dal grande valore storico e culturale, che oggi torna a far sognare tutti gli appassionati del Made in Italy e della nostra icona 100% elettrica e solo elettrica. E di certo il gioiello più prezioso di FIAT contribuirà a costruire un futuro migliore. Un progetto ambizioso che è stato abbracciato subito da Leonardo DiCaprio, l’attore e attivista americano da sempre impegnato nella lotta ai cambiamenti climatici e alla difesa della biodiversità. Una colonna sonora straordinaria, l’interpretazione magistrale del premio Oscar Leonardo DiCaprio e la regia impeccabile del regista Martin Werner, mettono in risalto l’innovazione e la bellezza della versione più “impegnata” dell’icona FIAT, nel pieno rispetto della dolce vita italiana famosa nel mondo».

«Siamo entusiasti della rinnovata collaborazione con Fiat che ha scelto per lo spot della New 500 un brano che rappresenta in modo emblematico il talento e il sogno italiano – ha dichiarato Filippo Sugar, Presidente e CEO del Gruppo Sugar-. Una versione sorprendente sospesa nel tempo che mette insieme la musica di Nino Rota e la voce di Katyna Ranieri, una perla che abbiamo riportato alla luce dagli archivi CAM Sugar che, con oltre 2000 colonne sonore, è il più ricco e rappresentativo catalogo italiano di musica per il cinema. È il frutto di un lavoro artigianale di valorizzazione della cultura italiana in linea con il progetto di Fiat che guarda al futuro per una mobilità compatibile con la sostenibilità ambientale»

Siamo a Los Angeles, Universal Studios. Leonardo DiCaprio ha appena finito le riprese e consegna al driver le chiavi della sua Nuova 500. Una city car al 100% elettrica, bella, connessa e innovativa ma poco affine all’ideale di automobile del driver. L’attore inizialmente cerca di spiegare le motivazioni della sua scelta, che per lui sono soprattutto ecologiche. Ma presto capisce che sono altre le carte che deve giocare. E riesce a far cambiare idea allo scettico autista, che si innamora dell’icona FIAT quasi senza accorgersene.

Realizzato dall’agenzia creativa Leo Burnett, il nuovo spot “The Driver” porta la firma del regista Martin Werner per la casa di produzione Movie Magic. Pluripremiato e famoso per aver diretto talenti del calibro di George Clooney, Benicio Del Toro e Christopher Walken, il regista Werner vanta una straordinaria abilità nel gestire i tempi comici, oltre ad un raffinato senso dell’umorismo mai sopra le righe. Lo si vede anche nello spot “The Driver”, una storia semplice ma con un grande potenziale da commedia, dove sono ben visibili alcuni dei suoi tratti stilistici: dall’impiego della luce naturale alla cura della fotografia tipica dei grandi film. In più, il regista ha scelto di trattare la Nuova 500 come un’autentica e affascinante “attrice” all’interno della narrazion

La canzone “La dolce vita (Original Vocal Version)” di Nino Rota e Katyna Ranieri è stata pubblicata come singolo da CAM Sugar per l'occasione ed è disponibile adesso per l'ascolto su tutte le piattaforme di streaming.