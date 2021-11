Fiat lancia la supervalutazione dell'usato

Rimangono solo pochi giorni per mettersi al volante di una nuova vettura Fiat, approfittando della Supervalutazione Fiat.

Per i clienti il vantaggio all'acquisto da una nuova vettura si può concretizzare nella percentuale di sconto applicata al nuovo veicolo, oppure nella valutazione del proprio veicolo usato. In entrambi i casi si tratta di un'occasione da prendere al volo, per passare ad una nuova vettura tra le citycar Panda e 500, l’auto ideale per le famiglie Fiat 500 L, il crossover made in Italy Fiat 500X oppure la dinamica e tecnologica Fiat Tipo.

L'avvicinarsi della scadenza del 30 novembre per la promozione Supervalutazione Fiat, rappresenta quindi uno stimolo a far visita al concessionario Fiat più vicino, per sorprendersi con la valutazione del proprio “usato”.

Punto di partenza la Quotazione Quattroruote, considerata comunque un riferimento per tutto il mercato, a cui aggiungere fino a 1.000 euro per avvicinarsi in maniera ancora più vantaggiosa al nuovo acquisto.

Il primo passo per questa imperdibile offerta è la richiesta del coupon dal sito web Fiat. È sufficiente fornire il proprio nome ed indicare l'area geografica di interesse, per essere contattati telefonicamente (oppure in videochiamata) al numero di cellulare fornito.

La seconda mossa consiste nel far visita al concessionario indicato, per verificare lo stato d'uso, i chilometri percorsi e l'anno di immatricolazione del veicolo usato, e quindi ottenere una conferma del valore di permuta.

La Supervalutazione Fiat si somma alle proposte finanziarie di FCA Bank, per vantaggi che a conti fatti sono subito evidenti. In caso di acquisto di Panda Hybrid, con finanziamento ad anticipo zero, le prime 12 rate sono pari a solo 119 euro*, rendendo più facile il passaggio ad una nuova vettura con i relativi vantaggi. Dalla tecnologia hybrid, senza cambiamenti nello stile di guida, con ridotti consumi ed emissioni di CO², classe ambientale più recente, alle minori spese per la manutenzione, per finire con la sicurezza fornita da un nuovo veicolo, l'operazione presenta indubbi benefici che si sommano alle favorevoli condizioni economiche proposte.