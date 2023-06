Fiat Panda e 500: regine incontrastate

Moderne eredi delle icone del Secolo scorso, oggi sono espressione di funzionalità, la Panda Hybrid, e del glamour senza tempo le 500: sempre attente alla sostenibilità.

Anche gli ultimi numeri confermano una storia di grandi successi. Secondo i dati forniti da Fiat sono state immatricolate da gennaio a maggio 2023 14.088 Fiat 500 ice, con un incremento del 66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa ennesimo exploit di Fiat 500 ha portato il segmento A, quello delle city car, a crescere di 6,8 punti percentuali rispetto all’anno scorso.

Anche in versione elettrica, la Nuova 500, non solo è prima nelle classifiche delle vendite di city car elettriche con un incremento di 1,5 punti percentuali rispetto ai primi cinque mesi del 2022 ma, anche secondo i dati forniti da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri), è seconda assoluta tra tutte le vetture elettriche con una quota di mercato del 9,1%.

Due successi a cui si somma la leadership incontrastata di Fiat Panda, da anni in testa alle classifiche di vendita in Italia. Se la Panda di Giorgetto Giugiaro degli anni Ottanta ha avviato l’evoluzione dell’utilitaria in chiave funzionale, oggi, con l’apporto elettrico, la Panda Hybrid rappresenta l’evoluzione in chiave green di quel concetto in costante evoluzione e aggiornamento.

La chiave di questo successo, capace di restare costante nel tempo, si basa su tanti fattori, che complessivamente, riescono a reggere le inevitabili insidie del tempo. Nessuna caratteristica è preponderante, ma ogni fattore è determinante. Li analizziamo così, senza gerarchie o ordini di importanza. Le considerazioni sono differenti, tra le versioni con motore ibrido e unicamente elettrico: analizziamole distinte.