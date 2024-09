Ford al Salone del Camper di Parma: novità e comfort con il Transit Custom Nugget

Per il sesto anno consecutivo, Ford partecipa al Salone del Camper di Parma, uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di camper e di vacanze outdoor, che si terrà dal 14 al 22 settembre 2024.

Protagonista indiscusso dello stand Ford sarà ancora una volta il Transit Custom Nugget, ora arricchito da nuove motorizzazioni e versioni, tra cui il modello Active, pensato per chi ama l’avventura e cerca un veicolo capace di affrontare terreni impegnativi senza rinunciare al comfort.

Le novità del Transit Custom Nugget: avventura e comfort senza compromessi

Ford introduce una serie di novità per il Transit Custom Nugget, a partire dall'attesissima versione con motore Plug-In Hybrid e la trazione integrale, opzioni che si affiancano alla consolidata versione Titanium con motore EcoBlue da 170 CV e cambio automatico a otto rapporti. Queste innovazioni riflettono l’impegno di Ford nel migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei suoi veicoli, senza sacrificare le prestazioni e il piacere di guida.

Come ha dichiarato Marco Buraglio, Direttore Veicoli Commerciali di Ford Italia: "Il nuovo Transit Custom Nugget è stato progettato pensando a chi desidera vivere esperienze indimenticabili on the road, con un'attenzione particolare a comfort, tecnologia e sostenibilità."

L'allestimento Active: per chi ama distinguersi

Una delle principali novità esposte al Salone del Camper è l’allestimento Active, progettato per i viaggiatori che amano l’avventura. Questo modello si distingue per il suo stile ispirato ai SUV, con una griglia anteriore imponente, protezioni sottoscocca in plastica nera e cerchi in lega da 17 pollici. Gli interni, pensati per resistere a qualsiasi condizione, includono sedili con rivestimenti impermeabili ideali per chi pratica attività outdoor.

Sul piano tecnologico, il Nugget Active è equipaggiato con una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Pre-Collision Assist, il Blind Spot Information System e l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, garantendo maggiore sicurezza durante gli spostamenti. Inoltre, il touchscreen Smart Camper consente di monitorare e controllare tutte le funzioni del veicolo, come l’illuminazione e il riscaldamento, offrendo un'esperienza di viaggio ancora più comoda.

Trazione integrale e capacità di traino

Il nuovo Transit Custom Nugget Active può essere equipaggiato con la trazione integrale abbinata al motore EcoBlue da 170 CV, offrendo un’aderenza superiore su terreni accidentati. Questo rende il Nugget ideale per raggiungere le destinazioni più remote, offrendo al contempo una capacità di traino fino a 2,3 tonnellate, perfetta per chi trasporta rimorchi per barche o altri equipaggiamenti pesanti.

Più spazio e versatilità con la versione a passo lungo

Per chi desidera maggiore spazio, il Transit Custom Nugget è disponibile anche nella versione a passo lungo, sia nell’allestimento Titanium che Active. Questa configurazione offre un’area cucina più ampia e funzionale, con un piano di lavoro maggiorato e un armadio più capiente, perfetto per chi ama viaggiare in comodità. Inoltre, è disponibile una versione con toilette integrata, pensata per chi si ferma in aree senza accesso a servizi.

Plug-In Hybrid: viaggi sostenibili e flessibili

Una delle novità più attese è l'introduzione della motorizzazione Plug-In Hybrid (PHEV), che combina un motore a benzina da 2,5 litri con un motore elettrico alimentato da una batteria da 11,8 kWh, per una potenza complessiva di 233 CV. Questa soluzione offre la possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica, ideale per campeggi in zone protette o per attraversare centri urbani a basse emissioni.

Grazie a questa motorizzazione, il Nugget Plug-In Hybrid offre la massima flessibilità, permettendo di affrontare lunghi viaggi con la sicurezza di poter contare su un’autonomia sufficiente e su una guida ecologica e silenziosa quando necessario.

Con il Transit Custom Nugget, Ford continua a ridefinire gli standard del camper compatto, offrendo soluzioni sempre più innovative e orientate al futuro. Che si tratti della versione Active per gli amanti dell’avventura o della nuova motorizzazione Plug-In Hybrid, il Nugget rappresenta la combinazione perfetta tra comfort, sostenibilità e prestazioni, garantendo esperienze di viaggio indimenticabili.