Ford Explorer, il primo veicolo elettrico a completare un giro del mondo

Ford ha ufficialmente annunciato l'arrivo in Europa del suo nuovo Explorer 100% elettrico, segnando un momento significativo per il brand e per il mercato dei veicoli elettrici.

Questa novità arriva in seguito all'impresa record di Lexie Alford, conosciuta come @LexieLimitless, che ha guidato il nuovo Explorer in un viaggio di 30.000 km intorno al mondo, dimostrando l'efficacia e la resilienza del veicolo in condizioni estreme e diversificate. Il "Charge Around The Globe" è diventato il primo giro del mondo completato interamente su un veicolo elettrico, stabilendo un nuovo benchmark per l'industria.

Il nuovo Explorer elettrico si distingue per un'autonomia di oltre 600 km con una singola carica e vanta tempi di ricarica rapidi, potendo raggiungere l'80% di carica in soli 26 minuti con colonnine DC. Questo SUV è progettato non solo per eccellere in termini di prestazioni e efficienza, ma anche per offrire un livello di comfort e praticità senza precedenti, grazie a funzionalità innovative come il vano portaoggetti MegaConsole e il sedile di guida con funzione di massaggio.

Jim Farley, CEO di Ford, ha sottolineato l'obiettivo dell'azienda di infondere passione ed emozione nei veicoli elettrici in Europa, proponendo un'alternativa intrigante ai numerosi modelli "noiosi" già presenti sul mercato. Il lancio del nuovo Explorer 100% elettrico rappresenta un passo avanti verso questo obiettivo, con il SUV che non solo sfida i confini dell'innovazione tecnologica, ma incarna anche lo spirito audace e avventuroso di Ford.

Disponibile per il pre-ordine con prezzi a partire da €41.500, con batteria ad autonomia standard e da €49.000o con batteria ad autonomia estesa. Il nuovo Explorer promette di essere una scelta eccellente per chi cerca di combinare le prestazioni ecologiche di un veicolo elettrico con l'affidabilità e il comfort di un SUV di alta gamma. Con opzioni che includono sia la trazione posteriore che quella integrale, e una batteria ad alta densità energetica, l'Explorer è pronto a soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di consumatori, offrendo un'esperienza di guida eccezionale sia in città che su percorsi avventurosi.

L'avventura record di Lexie Alford a bordo del Ford Explorer elettrico dimostra non solo le capacità straordinarie del veicolo ma anche l'impegno di Ford nell'esplorare nuovi orizzonti e nel superare le sfide della mobilità sostenibile. Con il lancio di questo nuovo modello, Ford non solo celebra un traguardo importante, ma apre anche le porte a future avventure per gli appassionati di auto elettriche in tutta Europa.