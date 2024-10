Ford inaugura a Lucca un Ford Store all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità

Ford Italia, in collaborazione con BluBay, ha inaugurato il nuovo Ford Store a Lucca, segnando un importante passo avanti nel settore automotive italiano.

Situato in via Robert Baden Powell 45, questo hub innovativo non è soltanto un punto vendita, ma rappresenta una strategia economica lungimirante, in cui il concetto tradizionale di concessionaria viene trasformato per abbracciare l'innovazione e la sostenibilità. Questo investimento da parte di Ford Italia è in linea con la visione strategica del gruppo di raggiungere emissioni zero entro il 2035 nelle sue operazioni europee, allineandosi con la crescente domanda di soluzioni ecologiche.

Un impatto economico locale e sostenibile

L’apertura del Ford Store di Lucca, esteso su una superficie di 4.000 mq, rappresenta non solo un’opportunità di crescita economica per il territorio, ma anche un modello virtuoso di economia circolare. Realizzato con materiali eco-compatibili e soluzioni rigenerative, l’edificio promuove una sostenibilità che si riflette sia nei costi operativi ridotti, grazie all’efficienza energetica, sia nei benefici economici a lungo termine per la comunità locale. L'installazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione garantisce indipendenza energetica, riducendo sensibilmente i costi legati al consumo di energia e aumentando la competitività economica del Ford Store.

Efficienza e sostenibilità come motori del cambiamento

Il focus sulla sostenibilità rappresenta un forte impulso economico, consentendo di abbattere i costi operativi attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia. L’innovativo sistema di recupero e potabilizzazione dell’acqua piovana, insieme all’impiego di materiali a basso impatto ambientale, pone il Ford Store di Lucca come modello di eccellenza nel settore. In un mercato dove l’efficienza energetica è sempre più determinante per la competitività, questo approccio permette a Ford di consolidare la propria presenza in Italia con un business sostenibile e attento alla riduzione dei costi.

L'impegno di Ford Italia verso un futuro green

Il progetto del Ford Store di Lucca rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di lungo termine di Ford Italia, che mira a promuovere una mobilità più sostenibile. Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha sottolineato come questa inaugurazione segua la visione "Road to Better" del brand, impegnato a raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2035. Questo investimento, oltre a essere economicamente strategico, rafforza il legame tra l'azienda e il territorio, promuovendo una nuova cultura dell'automotive basata sull’innovazione e la sostenibilità.

Un’esperienza immersiva per il cliente

L’innovazione non si limita alla sostenibilità: il nuovo Ford Store offre anche un’esperienza di acquisto rivoluzionaria. L’ampio showroom, progettato per essere immersivo e accogliente, mette in primo piano la gamma di modelli elettrici e ibridi, riflettendo il crescente interesse dei consumatori verso soluzioni di mobilità a basso impatto ambientale. Questo aspetto, oltre a rispondere alla domanda di veicoli ecologici, è un elemento chiave per consolidare la posizione di Ford nel mercato dell’elettrico e dell’ibrido, settori in forte crescita che rappresentano una fetta sempre più importante del business automotive.

Con l’apertura del Ford Store di Lucca, Ford Italia e BluBay ridefiniscono il concetto di concessionaria, trasformandola in un hub innovativo che unisce design, efficienza e sostenibilità. Questo modello di business rappresenta non solo un vantaggio competitivo per l’azienda, ma anche un investimento significativo per l’economia locale, confermando la volontà di Ford di essere protagonista della transizione verso una mobilità più sostenibile.