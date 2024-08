Ford Transit Custom Nugget 2025: il camper compatto nato per l'avventura

Ford sta rivoluzionando il mondo dei camper compatti con l'espansione della gamma Transit Custom Nugget di prossima generazione,

offrendo nuove varianti progettate per migliorare la vita in movimento. Come riportato da La Volante, la nuova lineup promette di combinare versatilità, comfort e capacità di avventura, soddisfacendo le esigenze degli appassionati di outdoor e degli avventurieri urbani.

Una delle novità più interessanti è il modello Active, concepito per chi cerca un camper che possa affrontare qualsiasi tipo di terreno con stile. Questa versione, basata sulle specifiche Titanium, si distingue per un design ispirato ai SUV, con una griglia frontale audace, pannelli in plastica nera sui bilancieri, rivestimenti esterni resistenti e cerchi in lega da 17 pollici. I fanali posteriori a LED completano un look robusto, perfetto per chi ama l’avventura.

L’interno del Nugget Active è progettato per resistere alle sfide degli ambienti più estremi. I sedili rivestiti in tessuto resistente all'acqua garantiscono un ambiente asciutto e confortevole anche dopo una giornata trascorsa in attività all'aperto. Inoltre, il pacchetto di assistenza alla guida di serie, che include Pre-Collision Assist, Reverse Brake Assist e Blind Spot Information System, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e comodità, rendendo il viaggio su strada ancora più piacevole.

Ford ha ascoltato attentamente il feedback dei clienti, sviluppando una nuova versione a passo lungo del Transit Custom Nugget, disponibile sia per la variante Titanium che per la Active. Questa versione offre un’area cucina più ampia, con maggior spazio per la preparazione dei pasti e lo stoccaggio degli utensili. L’area di stoccaggio, inoltre, è stata ampliata con un armadio più capiente, ideale per mantenere l’ambiente ordinato e privo di ingombri durante i viaggi.

Per chi preferisce soggiornare off-grid, Ford ha introdotto un layout interno alternativo che include una toilette integrata, rendendo il Nugget ancora più autonomo e versatile. Le caratteristiche di lusso comprendono un’unità combinata per piano cottura e lavandino con caldaia ad acqua calda di serie, sedili anteriori girevoli riscaldati per un maggiore comfort, e letti più ampi con riscaldamento opzionale. Il sistema multifunzionale Smart Camper Touchscreen, dotato di inclinometro, permette di livellare facilmente il veicolo su terreni irregolari, garantendo sempre una base stabile.

Una delle aggiunte più attese alla gamma è il nuovo gruppo propulsore PHEV, che offre una soluzione ibrida plug-in a basso consumo di carburante. Questo sistema combina un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri con una batteria da 11,8 kWh e un motore elettrico, per una potenza complessiva di 233 CV. Questa configurazione non solo garantisce una guida senza sforzo su lunghe distanze, ma permette anche di muoversi in città e in campeggi in modalità completamente elettrica, riducendo le emissioni e migliorando l'efficienza energetica.

L'e-heater integrato, un’altra innovazione significativa, offre un riscaldamento efficiente quando collegato alla rete elettrica, combinandosi con il riscaldatore tradizionale per l’uso off-grid. La batteria può essere ricaricata tramite una fonte di alimentazione CA, utilizzando i cavi in dotazione, rendendo il Transit Custom Nugget PHEV una soluzione flessibile per qualsiasi situazione.