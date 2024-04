Free2move rilancia la gestione delle flotte commerciali

Free2move, l'innovativa divisione di Stellantis dedicata alla mobilità, sta facendo grandi passi avanti per consolidare la sua presenza nel settore globale dei veicoli commerciali

con un piano strategico focalizzato su servizi avanzati e sostenibilità. Al cuore della loro strategia di espansione vi è Connect Fleet, la piattaforma che ha già conquistato oltre 20.000 clienti in Europa e che si prepara a debuttare negli Stati Uniti. Questo sistema avanzato permette ai gestori di flotte di ridurre i costi operativi del 5%, grazie al monitoraggio e all'ottimizzazione delle operazioni veicolari.

Parallelamente, Free2move amplia la sua offerta con il servizio di Preventive Maintenance, essenziale per mantenere i veicoli sempre efficienti e affidabili. Questo servizio monitora costantemente le performance dei veicoli, garantendo massima operatività e minori costi di manutenzione.

Innovazione significativa viene introdotta anche con MyTasks, un sistema integrato nelle unità di infotainment dei veicoli che permette ai gestori di assegnare compiti e aggiornare lo stato delle operazioni in tempo reale, eliminando le distrazioni dei conducenti e migliorando la sicurezza stradale.

Un aspetto rilevante della strategia di Free2move è l'impegno verso la sostenibilità. L'acquisizione di Kuantic e l'integrazione delle sue tecnologie sublimano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di flotta. Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move, sottolinea il ruolo pionieristico dell'azienda nell'indirizzare il settore dei veicoli commerciali verso un futuro più verde ed efficiente.

La nuova Business Unit Veicoli Commerciali, ProOne, e tutte le marche Stellantis in Europa beneficeranno della tecnologia Preventive Maintenance, garantendo una copertura di quattro anni su tutti i nuovi furgoni. Questa politica assicura un servizio uniforme e di alta qualità a tutti i gestori di flotte, rafforzando ulteriormente la posizione di Free2move come leader nel settore della mobilità commerciale.

Con queste mosse strategiche, Free2move non solo rafforza la sua offerta nel mercato globale, ma pone le basi per un futuro in cui efficienza operativa e responsabilità ambientale vanno di pari passo.