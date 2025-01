Giorgio Contu alla guida della comunicazione Dacia e Alpine per Renault Italia

Il Gruppo Renault Italia annuncia un importante cambiamento nella sua Direzione Comunicazione con l'ingresso di Giorgio Contu, nominato Dacia/Alpine Communication Manager.

Nel nuovo ruolo, Contu riporterà direttamente a Carlo Leoni, Communication Director del Gruppo Renault Italia, contribuendo a rafforzare la strategia comunicativa dei due prestigiosi marchi.

Con questa nomina, la Direzione Comunicazione del Gruppo Renault Italia ridefinisce la propria organizzazione:

Paola Rèpaci: Responsabile Comunicazione Renault/Renault Group (inclusa Ampere) e Mobilize

Giorgio Contu: Responsabile Comunicazione Dacia/Alpine

Un'esperienza consolidata nel settore automotive

Giorgio Contu, 48 anni, sposato, porta con sé un bagaglio di oltre 25 anni di esperienza maturata nel settore automotive. Nel corso della sua carriera, ha lavorato con diversi brand del Gruppo Stellantis, tra cui Citroën, DS Automobiles, Alfa Romeo, Lancia e Peugeot. Questa esperienza gli ha permesso di ricoprire ruoli strategici in molteplici ambiti del marketing, spaziando dall'advertising al media planning, fino alla gestione di eventi, comunicazione, CRM e pubbliche relazioni.

La sua approfondita conoscenza del settore e la capacità di sviluppare strategie innovative rappresentano un valore aggiunto per il Gruppo Renault Italia, che punta a rafforzare ulteriormente la presenza e l'identità dei marchi Dacia e Alpine sul mercato italiano.

Un nuovo slancio per Dacia e Alpine

L'arrivo di Contu coincide con una fase strategica per Dacia e Alpine, due marchi che rappresentano eccellenza e innovazione nel panorama automobilistico. Il suo contributo sarà fondamentale per consolidare il posizionamento di Dacia come leader nel segmento dei veicoli accessibili e per promuovere Alpine come simbolo di sportività ed esclusività.

"La nomina di Giorgio Contu è una dimostrazione del nostro impegno nel valorizzare i talenti e nel costruire una squadra solida e competente per affrontare le sfide del mercato. Siamo certi che la sua esperienza e la sua visione strategica saranno determinanti per il successo dei marchi Dacia e Alpine in Italia," ha dichiarato Carlo Leoni.

Con questa nuova organizzazione, il Gruppo Renault Italia si prepara a rafforzare ulteriormente la sua presenza nel mercato, puntando su una comunicazione efficace e innovativa per tutti i suoi marchi.