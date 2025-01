Giorgio Vinciguerra nuovo Direttore Opel Italia

Cambio al vertice di Opel Italia nell’ambito della riorganizzazione di Stellantis: Giorgio Vinciguerra è il nuovo Managing Director del marchio tedesco nel nostro Paese.

Il manager catanese, 52 anni, laureato in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Catania, vanta una lunga esperienza nel settore automotive, maturata in ruoli chiave sia a livello nazionale che internazionale.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel 1999 nel settore del noleggio auto, Vinciguerra è entrato nel gruppo Fiat nel 2001, ricoprendo diverse posizioni nel Sales. La sua esperienza lo ha poi portato in Germania, dove è stato Country Manager per i brand Fiat e Abarth. Successivamente, ha ricoperto incarichi di rilievo per Jeep e Alfa Romeo in Germania, fino a diventare Head of Fleet Sales per FCA nella regione EMEA. Prima della sua nuova nomina, ha ricoperto il ruolo di Area Operation Manager per Jeep nell’area Enlarged Europe.

Obiettivi e strategie per Opel Italia

La sfida principale per Vinciguerra sarà consolidare Opel in Italia, incrementandone la quota di mercato e rafforzandone l’immagine all’interno del gruppo Stellantis. Tra le priorità strategiche, la gestione di un’importante fase di rinnovamento della gamma SUV del marchio del fulmine. In arrivo, infatti, aggiornamenti per l’Opel Mokka, il debutto del nuovo Opel Frontera e la seconda generazione dell’Opel Grandland.

Parallelamente, Opel prosegue il suo percorso verso la mobilità sostenibile, con un’ampia gamma di vetture e veicoli commerciali disponibili in versione elettrica. L’obiettivo è offrire soluzioni per ogni esigenza, con autonomie a zero emissioni che possono raggiungere i 700 km, affiancando alle opzioni full electric anche propulsori termici e ibridi.

Federico Scopelliti verso Leapmotor

Vinciguerra subentra a Federico Scopelliti, che lascia la guida di Opel Italia dopo aver ottenuto ottimi risultati. Per lui si apre una nuova sfida all’interno del gruppo Stellantis: sarà responsabile del lancio e dello sviluppo del brand Leapmotor in Italia, un marchio emergente nel panorama della mobilità elettrica.

Con la nomina di Vinciguerra, Opel Italia si prepara ad affrontare una fase di crescita e trasformazione, puntando su un mix di innovazione, nuove strategie commerciali e un’offerta di prodotto sempre più ampia e competitiva.