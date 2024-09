Giuseppe Bitti è il nuovo Presidente e CEO di Kia Italia

Kia Italia annuncia un importante cambio ai vertici: a partire dal 1° ottobre 2024, Giuseppe Bitti sarà il nuovo Presidente e CEO della filiale italiana del brand coreano, prendendo il posto di Key Young Choi,

che proseguirà la sua carriera in Kia Austria. La nomina di Bitti rappresenta un ritorno significativo, considerando il suo lungo passato alla guida di Kia in Italia, dove ha contribuito fin dagli anni '90 all’introduzione e al consolidamento del marchio nel mercato nazionale.

Giuseppe Bitti vanta una lunga esperienza nel settore automotive, gran parte della quale maturata proprio all'interno di Kia. Il suo legame con il brand è iniziato già negli anni '90, quando ha contribuito ai primi successi dell'azienda in Italia. Dopo una breve parentesi in un'altra azienda, nel 2002 è tornato in Kia Motors Italia come Amministratore Delegato e Direttore Generale, assumendo poi il ruolo di Managing Director e COO dal 2011, anno in cui Kia Motors Corporation ha aperto una filiale diretta in Italia, diventata successivamente Kia Italia S.r.l. nel 2021.

La nomina di Bitti a Presidente e CEO sottolinea l'importanza del management italiano all'interno del Gruppo Kia. Il nuovo incarico è un riconoscimento per i risultati ottenuti in questi anni, frutto di dedizione e competenza. Sotto la sua guida, Kia Italia continuerà a perseguire la propria strategia di crescita, con un focus particolare sull’ampliamento della gamma di veicoli elettrici e sull’evoluzione della mobilità sostenibile.

Il mercato italiano è uno degli assi portanti per le vendite globali di Kia, in particolare nel contesto europeo. La strategia futura di Kia Italia sarà incentrata su un’offerta sempre più ampia di veicoli elettrici, dotati di ricarica ultraveloce, per rispondere alle moderne esigenze di mobilità dei consumatori italiani. Allo stesso tempo, l'azienda non trascurerà l'opportunità di elettrificare i modelli più apprezzati dal pubblico.

Con Giuseppe Bitti al comando, Kia Italia si appresta a vivere una nuova fase di sviluppo, confermando il proprio impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, elementi chiave per il futuro del brand nel nostro paese.