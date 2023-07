Gli Italiani premiano il percorso di Jeep verso la libertà a zero emissioni

Secondo l’elaborazione di Dataforce, continua il successo del percorso di elettrificazione del marchio Jeep ® :

la gamma di SUV più premiata di sempre domina anche a giugno – con una quota che in Italia sfiora il 14% – ­­il mercato dei Low Emission Vehicle, LEV, grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid che equipaggia Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee, e all’esordio commerciale di Avenger, il primo modello 100% elettrico che racchiude in dimensioni compatte tutto il DNA Jeep.

Con questo risultato Jeep chiude al vertice il primo semestre del 2023 sul mercato italiano delle vetture a basse emissioni, ed è un successo tricolore visto il contributo di Renegade e Compass, i primi SUV Jeep Made in Italy, e di Avenger, il primo modello nella storia del brand disegnato fuori dagli Stati Uniti e più precisamente presso il Design Studio di Torino.

Nel dettaglio, Jeep Compass 4xe è il modello più venduto tra i PHEV, Plug-In Hybrid, di ogni marchio e segmento, sia nel mese di giugno, sia nel primo semestre, e nello stesso lasso di tempo Renegade conquista la vetta tra i B-SUV di ogni alimentazione.

La famiglia 4xe: Renegade, Compass Wrangler, Grand Cherokee