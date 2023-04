GLS, tutta un’altra gamma per i grandi Suv Mercedes

Mercedes Benz GLS, Mercedes Maybach GLS 600 4Matic e Mercedes AMG GLS 63 4Matic+ si presentano in una veste aggiornata.

Una serie di interventi estetici, tecnologici e negli equipaggiamenti portano il comfort, la connettività e l'atmosfera della gamma di modelli SUV di grandi dimensioni a un livello superiore. Con le sue generose dimensioni esterne, GLS offre spazio interno fino a sette occupanti su tre file di sedili. La nuova Gls arriverà nelle concessionarie europee a partire dalla fine di ottobre 2023. Si distingue per la griglia del radiatore ancora più importante. Le quattro lamelle sono zincate in Silver Shadow. Anche il paraurti è visivamente più evidente. Presenta griglie di ingresso dell'aria integrate, abbinate a un bordo in nero lucido. Anche il grande sottoparaurti (di serie) è stato ridisegnato. L'elemento che cattura l'attenzione nella parte posteriore è l'interno dei fari con tre blocchi orizzontali. Con il beige Catalana e il marrone Bahia, sono disponibili due nuovi colori di pelle. Anche la gamma di finiture interne è stata rivista. Il legno di tiglio marrone lucido è ora di serie. La generazione aggiornata del sistema di infotainment MBUX porta con sé un nuovo look per i display che possono essere personalizzati con l'aiuto di tre stili diversi (classic, sporty, discreet) e tre modalità (navigazione, assistenza, servizio).

Con lo stile ‘Classic’ il guidatore opta per il collaudato design a due quadranti con tutti i contenuti già noti tra i due display rotondi. ‘Sporty’ è dominato dal colore rosso, con un design dinamico per il contagiri centrale. Nello stile ‘discreet’, il contenuto è ridotto all'essenziale. Inoltre, entrambi i display possono essere visualizzati in sette combinazioni di colori, in combinazione con l'illuminazione ambientale. Il risultato è un'esperienza cromatica di grande effetto nell'abitacolo. La nuova Mercedes Maybach GLS si distingue subito dalle barre cromate verticali e la scritta ‘Maybach’ e dall'illuminazione ambientale con proiezione animata del motivo Mercedes Maybach. Nell'abitacolo, un nuovo design per i rivestimenti dei sedili sottolinea il carattere particolarmente lussuoso della Mercedes Maybach. Le sezioni centrali delle superfici dei sedili e degli schienali presentano ora una trapuntatura a rombi di alta qualità con perforazioni specifiche. Mercedes AMG GLS 63 4Matic+ si distingue visivamente per la firma luminosa posteriore a LED di nuova concezione.