Helbiz, nuova partnership con myCicero

Helbiz annuncia una nuova partnership con myCicero, l’app per la mobilità più diffusa in Italia, con la quale è possibile pagare il parcheggio e muoversi con il trasporto pubblico locale, i treni, le lunghe percorrenze su gomma, i taxi e fra poco anche utilizzare i servizi di sharing.

L’accordo stretto con myCicero prevede, dai primi mesi del 2022, la visualizzazione sulla mappa di tutti i mezzi Helbiz presenti nelle vicinanze dell’utente, informarlo circa le condizioni del livello di carica della batteria, permettendogli così facilità e sicurezza d’uso del mezzo, ed iniziare il noleggio direttamente da app.

Con questo nuovo legame stretto con un’app visionaria come myCicero, Helbiz continua il suo percorso all’insegna della tecnologia, dell’innovazione e della sicurezza, con l’obiettivo di diffondere la mobilità sostenibile in modo capillare e diminuire sensibilmente il traffico cittadino che congestiona le grandi città. Inoltre, la presenza sull’app myCicero, semplice da utilizzare e alla portata di tutti, permette ad Helbiz di ampliare il numero di clienti dei propri mezzi in sharing.

“Siamo molto felici di questo accordo con myCicero e crediamo che questa app supporti i clienti nella ricerca di mezzi di trasporto sicuri, efficienti e sostenibili” – afferma Ruggero Cipriani Foresio, Chief Marketing Officer di Helbiz – “Stiamo lavorando incessantemente per realizzare il nostro sogno e la nostra visione delle nuove città smart, in cui siano ben integrate tutte le modalità di mobilità, e questa partnership rafforza la nostra visione di intermobilità urbana.”

“La partnership con Helbiz aggiunge un tassello importante all’offerta myCicero” - afferma Giulia Fanesi, Marketing Manager di myCicero – “L’integrazione dei servizi di sharing ci consentirà di offrire un’esperienza di viaggio sempre più completa e vicina alle esigenze dei nostri utenti.”