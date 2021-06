Helbiz protagonista all’evento musicale Extra battiti di Radio Norba a Otranto

Helbiz sarà Micromobility Partner di Extra Battiti

Da oggi, una flotta di 150 mezzi elettrici sarà a completa disposizione dei cittadini e dei visitatori che hanno installato sul proprio telefonino l’applicazione Helbiz (scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play Store). Attraverso la vantaggiosa tariffa flat - Helbiz UNLIMITED al costo di 39.99 euro al mese sarà possibile effettuare un numero di corse giornaliere illimitato. In alternativa la tariffa a consumo ad un costo di 1€ per lo sblocco iniziale + 0,20€ al minuto. Durante tutta la giornata di oggi, 25 giugno, Helbiz sarà in Piazza De Donno per mostrare il servizio alla cittadinanza e far provare gratuitamente i suoi innovativi monopattini elettrici.

Per celebrare l’inizio delle attività ad Otranto, in occasione di Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, l’evento musicale estivo di Radio Norba che dal 25 giugno porterà i migliori artisti italiani e internazionali a esibirsi nel Castello Aragonese di Otranto e in 15 spettacolari “show on the road” in Puglia, Helbiz ha scelto di essere Micromobility Partner di Extra Battiti, la tv/web series che racconta tutto il meglio del tour musicale, mettendo i suoi monopattini a disposizione dell’emittente radiofonica.

"La città di Otranto si avvarrà del servizio di sharing mobility offerto da Helbiz, società di trasporto intraurbano leader nel suo settore. – ha dichiarato Pierpaolo Cariddi, Sindaco di Otranto - La mobilità nei centri urbani sta cambiando e volge sempre più verso una mobilità condivisa, sostenibile e green. È molto importante educare i cittadini e i visitatori all'utilizzo dei nuovi mezzi di trasporto elettrico come il monopattino. Nel nostro Comune, nei mesi estivi, diventa un ausilio importante per chi non ha un mezzo proprio in vacanza e vuole raggiungere i vari punti della città velocemente e senza grandi spese. L'educazione gioca un ruolo fondamentale, pertanto, invito i fruitori a seguire tutte le regole che il servizio impone".

“Siamo davvero orgogliosi di poter servire una città come Otranto ricca di cultura e turismo e il cui livello di dinamismo è testimoniato dagli eventi che la animano, a cominciare da Extra Battiti, un evento che segna l’inizio dell’estate e la rinascita di momenti che caratterizzano il nostro Paese, come la musica, compagna ideale del mare italiano”, commenta Matteo Tanzilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Helbiz.