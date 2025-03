Hyundai "Charge to Go": energia e mobilità elettrica per la Acea Run Rome The Marathon

Hyundai è pronta a correre al fianco di migliaia di atleti alla 30ª edizione della Acea Run Rome The Marathon, in programma domenica 16 marzo 2025.

Come Official Car dell’evento, il brand porterà nella Capitale il progetto speciale "Charge to Go", un'iniziativa dedicata all’energia positiva del running e alla promozione della mobilità elettrica.

Nel cuore della manifestazione, Hyundai punterà sulla propria gamma di veicoli elettrici, con protagonista assoluta la nuova Hyundai INSTER, city-SUV pensato per le esigenze del mercato italiano, che combina compattezza, abitabilità, sicurezza e comfort. INSTER sarà visibile presso l'Expo Village al Palazzo dei Congressi di Piazza John Kennedy, offrendo ai visitatori la possibilità di interagire direttamente con il veicolo e con gli altri modelli 100% elettrici del marchio, come il SUV KONA Electric e l'innovativa IONIQ 5.

Sempre presso l’Expo Village, aperto dal 13 al 15 marzo, Hyundai allestirà spazi interattivi unici, come un’esperienza immersiva su tapis roulant che proietterà i partecipanti in una Roma del futuro fatta di sostenibilità, tecnologia e progresso. Inoltre, i visitatori potranno lasciare messaggi motivazionali per i runner, che verranno poi esposti lungo il percorso della gara, creando così una vera connessione tra spettatori e partecipanti.

Hyundai non sarà protagonista solo all'Expo Village, ma accompagnerà i runner anche durante la competizione. Sul Ponte Duca D'Aosta, vicino al Foro Italico, il brand supporterà gli atleti con un energico DJ set, garantendo un’atmosfera entusiasmante. Al traguardo, Hyundai offrirà un punto ristoro e raccoglierà le impressioni immediate dei corridori, condividendo le loro emozioni con il pubblico presente.

Questa iniziativa riflette pienamente la visione "Progress for Humanity" di Hyundai, impegnata in prima linea per una mobilità più sostenibile e in sintonia con l'ambiente. Il supporto alla maratona romana fa parte del più ampio progetto europeo "Run to Progress", con cui Hyundai sostiene manifestazioni sportive in tutto il continente, dal Portogallo alla Francia, diffondendo un approccio mentale basato sulla sfida personale e sull’innovazione continua.

Con "Charge to Go", Hyundai porta così energia e sostenibilità nel cuore di Roma, creando un evento imperdibile e celebrando insieme ai runner il futuro della mobilità e il piacere di condividere grandi traguardi.

Per maggiori informazioni sul programma dell’Acea Run Rome The Marathon, è possibile scoprire tutti i dettagli sulla 30esima edizione al seguente link.