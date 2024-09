Hyundai e IVECO presentano il rivoluzionario veicolo elettrico eMoovy all'IAA Transportation 2024

Hyundai e il Gruppo IVECO si apprestano a lanciare sul mercato europeo il primo veicolo della piattaforma globale eLCV, unendo le loro forze per dare vita a eMoovy,

un nuovo veicolo elettrico che segnerà un punto di svolta per il settore dei veicoli commerciali leggeri. Questa innovativa soluzione sarà presentata in anteprima mondiale in occasione di IAA Transportation 2024, l’importante fiera del settore dei trasporti che si terrà ad Hannover, Germania, dal 17 al 22 settembre.

eMoovy rappresenta una combinazione perfetta delle competenze ingegneristiche di Hyundai e della solida esperienza di IVECO nei veicoli commerciali. Il veicolo è costruito sulla piattaforma cabinata EV di Hyundai, con un vano di carico sviluppato appositamente da IVECO. Grazie al sistema elettrico all’avanguardia di Hyundai, già sperimentato su alcuni dei suoi SUV elettrici, eMoovy è in grado di garantire una autonomia massima di 320 km (ciclo WLTP) per carica, supportata da un sistema di ricarica ultraveloce a 800 V che permette di aggiungere 100 km di percorrenza in soli 10 minuti.

La sicurezza è un pilastro fondamentale per il nuovo veicolo. eMoovy è dotato di un avanzato sistema di gestione della batteria, con capacità di 76,1 kWh, superiore a quella di altri veicoli commerciali elettrici nella sua classe. Questo sistema monitora costantemente le condizioni della batteria, prevenendo potenziali malfunzionamenti e garantendo la massima sicurezza durante la guida. Tecnologia e prestazioni che ricordano i modelli della gamma IONIQ di Hyundai e quelli del brand premium Genesis.

Il nuovo veicolo offre anche la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi sia all’interno che all’esterno del veicolo, un’opzione ideale per gli operatori che necessitano di una mobilità polivalente. Il design è un altro elemento distintivo: grazie all’abbassamento del pianale, eMoovy facilita le operazioni di carico e scarico, rendendosi perfetto per le aziende che operano nel settore della logistica e delle consegne.

L'interno del veicolo si ispira al design del monovolume STARIA, con ampi spazi per il conducente e un display avanzato per la gestione delle informazioni di guida. La sicurezza attiva è garantita da una serie di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Departure Prevention Assist e il Parking Distance Warning, che supportano il conducente nelle situazioni più complesse.

Secondo Ken Ramírez, Executive Vice President di Hyundai Motor Company, “eMoovy dimostra il nostro impegno per un futuro a emissioni zero, sfruttando la piattaforma eLCV di Hyundai e l'esperienza europea di IVECO per offrire una soluzione di trasporto all'avanguardia”. Dello stesso avviso è Luca Sra, Presidente della Truck Business Unit di Iveco Group, che ha sottolineato come eMoovy rappresenti “un ulteriore passo avanti nella transizione verso una mobilità sostenibile e a zero emissioni”.

L’IAA Transportation è un evento di primaria importanza per il settore della logistica e dei trasporti, e Hyundai non è nuova a questa manifestazione. Già dal 2021, la casa coreana ha presentato veicoli e tecnologie innovative basate su alimentazioni elettriche a batteria e celle a combustibile. La partecipazione di quest'anno, con la presentazione di eMoovy, conferma l’impegno di Hyundai e IVECO a supportare la transizione verso una mobilità ecologica, rispondendo alle crescenti esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

La collaborazione tra Hyundai e IVECO, iniziata nel 2022, ha già dato risultati importanti, come l’introduzione del primo veicolo elettrico a celle a combustibile IVECO eDaily all’IAA Transportation 2022 e dell’IVECO BUS E-WAY H2 al Busworld 2023. Il lancio di eMoovy nel 2024 rappresenta un altro passo fondamentale verso l’obiettivo comune di accelerare la transizione verso veicoli commerciali completamente elettrici, offrendo soluzioni innovative e competitive.