Hyundai e Kia collaborano con Hyundai Steel ed EcoPro BM per sviluppare nuove batterie LFP per veicoli elettrici

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno recentemente annunciato un ambizioso progetto di sviluppo tecnologico nel campo delle batterie per veicoli elettrici.

In collaborazione con Hyundai Steel ed EcoPro BM, le due case automobilistiche stanno lavorando alla creazione di nuove batterie al litio ferro fosfato (LFP), con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e abbattere i costi di produzione dei futuri veicoli elettrici. Il progetto, della durata di quattro anni, è supportato dal Ministero coreano del commercio, dell'industria e dell'energia e fa parte di un più ampio programma di sviluppo della tecnologia LFP.

L’iniziativa prevede una svolta tecnologica nella produzione di batterie LFP, con l’eliminazione del tradizionale processo che utilizza materiali precursori come il solfato di ferro. Al suo posto, Hyundai e Kia mirano a sviluppare una tecnologia che permetta di sintetizzare direttamente i materiali catodici, utilizzando fosfato, polvere di ferro e litio. Questo approccio non solo riduce i costi, ma è anche più ecologico, poiché diminuisce le emissioni di sostanze pericolose durante la produzione. La collaborazione con Hyundai Steel sarà fondamentale per la fornitura di ferro riciclato e purificato, mentre EcoPro BM svilupperà i materiali catodici che alimenteranno le batterie LFP.

Il progetto non punta solo a migliorare la tecnologia di ricarica, ma anche a garantire prestazioni superiori in condizioni di bassa temperatura, rispondendo a una delle principali sfide attuali per i veicoli elettrici. La sintesi diretta dei materiali catodici, sebbene competitiva, richiede infatti materie prime di alta qualità e prive di impurità. Per questo motivo, Hyundai Steel si occuperà di sviluppare una tecnologia in grado di lavorare il ferro riciclato a livello nazionale, garantendo così l'efficienza del processo.

"Con questo progetto, puntiamo a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a migliorare la competitività tecnologica del Paese e di Hyundai Motor Group", ha affermato Soonjoon Jung, Vice President di Hyundai Motor e Kia. Il progetto rappresenta quindi un passo avanti per integrare la tecnologia delle batterie direttamente nella filiera produttiva coreana.

Questa iniziativa si inserisce all'interno delle strategie di lungo periodo di Hyundai Motor e Kia, che mirano a migliorare le prestazioni, la sicurezza e la capacità di ricarica delle batterie dei loro veicoli elettrici. Nel contesto di una crescente domanda di mobilità elettrica e di batterie più performanti, il gruppo coreano si sta attrezzando per consolidare la sua leadership nel mercato EV globale, adottando un approccio innovativo nella produzione di batterie LFP.