Hyundai e Kia: partnership con Samsung per rivoluzionare l'integrazione tra veicoli SDV e smartphone

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno firmato un’importante partnership tecnologica con Samsung Electronics, mirata a portare l’integrazione tra veicoli software-defined (SDV) e smartphone a un livello superiore.

Questa collaborazione si inserisce nella strategia di Hyundai e Kia per dominare l'ecosistema dei servizi di mobilitàconnessi, puntando a offrire un'esperienza utente senza precedenti.

L'annuncio ufficiale è avvenuto durante una cerimonia al Samsung Electronics Seoul R&D Campus, alla presenza di esponenti di alto livello delle tre aziende, tra cui Chang Song, Presidente della divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai Motor Group, e Paul (Kyungwhoon) Cheun, Chief Technology Officer della divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics.

Un ecosistema connesso e aperto: la visione per il 2026

La partnership tra Hyundai, Kia e Samsung si concentra sullo sviluppo di un ecosistema di infotainment di prossima generazione, che verrà svelato nel 2026. Questo sistema sarà progettato per garantire un’integrazione perfetta tra i veicoli SDV e l’Internet of Things (IoT), sfruttando la piattaforma SmartThings di Samsung. L'obiettivo è trasformare l'esperienza di guida, permettendo agli utenti di gestire ogni aspetto del veicolo tramite smartphone, in modo semplice e intuitivo.

Chang Song ha sottolineato l'importanza di questo progetto dichiarando: “Vogliamo arricchire l'esperienza di mobilità dei clienti Hyundai e Kia, offrendo servizi personalizzati che vadano oltre il semplice viaggio. L’integrazione tra veicoli e smartphone sarà alla base di un’esperienza connessa a 360 gradi.”

Innovazione e connettività: dal tracciamento alla mobilità intelligente

Uno dei primi servizi introdotti da questa collaborazione sarà un sistema avanzato per la verifica della posizione del veicolo tramite SmartThings Find di Samsung. Questa funzione permetterà agli utenti di localizzare i loro veicoli anche in situazioni impreviste, come dimenticanze o furti, utilizzando la rete globale di Bluetooth Low Energy (BLE) integrata nei dispositivi Samsung Galaxy.

La collaborazione andrà oltre la connettività di base. Hyundai e Kia, grazie alla partnership con 42dot, azienda specializzata nello sviluppo software, prevedono di creare un’esperienza di mobilità user-centric, con servizi ottimizzati per la salute, la cura degli animali domestici e persino la gestione degli interni del veicolo. In questo modo, i clienti potranno personalizzare l’esperienza di guida e connettività in base alle loro esigenze quotidiane.

Paul (Kyungwhoon) Cheun, CTO di Samsung, ha commentato: “Con SmartThings, offriremo una continuità d’uso tra casa e auto, eliminando ogni barriera spaziale e rendendo la mobilità parte integrante della vita quotidiana.”

Nuovi orizzonti per lo sviluppo di applicazioni e servizi

Hyundai e Kia guardano al futuro con un programma ambizioso: entro il 2025, organizzeranno una Developer Conference in cui annunceranno lo sviluppo di un kit di sviluppo software (SDK) per i veicoli SDV. Questo SDK consentirà agli sviluppatori esterni di creare app innovative e di contribuire alla creazione di un app market dedicato ai veicoli. L’obiettivo è quello di rendere l'ecosistema SDV aperto e dinamico, stimolando la creatività e l’innovazione tra i partner commerciali e sviluppatori.

Inoltre, Hyundai e Kia intendono semplificare il processo di registrazione dei veicoli connessi collegando gli account utente con Samsung Electronics, migliorando ulteriormente l’esperienza integrata tra veicoli e smartphone. Grazie a queste tecnologie, i veicoli Hyundai e Kia diventeranno veri e propri hub mobili, in grado di offrire servizi che vanno ben oltre la semplice guida.

Un futuro connesso e personalizzato

La collaborazione tra Hyundai Motor Group, Kia e Samsung Electronics non è solo un’alleanza strategica nel settore della mobilità, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso la digitalizzazione completa dell’esperienza di guida. La transizione verso i veicoli SDV, abilitati da piattaforme come SmartThings, offrirà nuove opportunità per innovare il concetto stesso di mobilità, permettendo ai clienti di godere di un’esperienza connessa, sicura e personalizzata, all’insegna della tecnologia avanzata.

Con la prossima generazione di sistemi di infotainment in arrivo, Hyundai e Kia si assicurano un posto di rilievo nel futuro della mobilità, ridefinendo le aspettative dei clienti e spingendo i confini dell'innovazione.