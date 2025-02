Hyundai INSTER Cross: il city-SUV premium elettrico pensato per la città e l’avventura

Hyundai svela INSTER Cross, la nuova variante del city-SUV elettrico che unisce dimensioni compatte e maneggevolezza a un look ispirato all’outdoor.

Con dettagli di design esclusivi e tecnologie avanzate, questo modello è ideale sia per la guida urbana sia per le escursioni fuoriporta.

Dopo il debutto di Hyundai INSTER, la casa coreana espande la gamma con una versione più robusta e dallo stile avventuroso. INSTER Cross mantiene le migliori caratteristiche del modello base – tra cui l’autonomia fino a 360 km e la tecnologia di ricarica rapida – aggiungendo un'estetica più muscolosa e funzionalità pensate per chi ama la vita all’aria aperta.

Design outdoor e dettagli esclusivi

Rispetto alla versione standard, INSTER Cross si distingue per un look più audace e robusto, pensato per affrontare anche terreni accidentati. Tra gli elementi di design specifici troviamo:

Paraurti anteriori e posteriori rinforzati, con forme squadrate per enfatizzare il carattere off-road.

con forme squadrate per enfatizzare il carattere off-road. Passaruota in plastica nera in rilievo, che aggiungono protezione e un tocco grintoso.

che aggiungono protezione e un tocco grintoso. Barre portatutto di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi per trasportare attrezzature sportive o bagagli extra.

con la possibilità di aggiungere un portapacchi per trasportare attrezzature sportive o bagagli extra. Cerchi in lega da 17 pollici con design dedicato .

. Esclusiva colorazione Amazonas Green Matte, oltre a una gamma di colori con opzione tetto nero bicolore.

Gli interni confermano la vocazione versatile del modello, con rivestimenti in tessuto grigio e dettagli lime, che donano un tocco moderno e sportivo alla plancia.

Tecnologia e sicurezza best-in-class

Hyundai INSTER Cross vanta dotazioni tecnologiche tipiche di modelli di fascia superiore, tra cui un pacchetto ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) completo:

Highway Driving Assist 1.5 per una guida sicura e assistita in autostrada.

Smart Cruise Control con funzione Stop&Go per una gestione automatizzata della velocità nel traffico.

Sistema di assistenza anti-collisione frontale, con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti.

Blind Spot Collision Avoidance Assist e Surround View Monitor, per una visibilità a 360° durante le manovre.

Rear Occupant Alert, per evitare di lasciare oggetti o passeggeri sui sedili posteriori.

La tecnologia Hyundai garantisce massima sicurezza e connettività avanzata, rendendo INSTER Cross una delle proposte più complete nel segmento dei SUV elettrici compatti.

Motore e autonomia: fino a 360 km di libertà elettrica

Dal punto di vista delle prestazioni, Hyundai INSTER Cross conferma le caratteristiche di efficienza e autonomia del modello base:

Motore elettrico da 115 CV per una guida fluida e reattiva.

Batteria da 49 kWh, che assicura un’autonomia fino a 360 km (dato ancora soggetto a omologazione).

Ricarica ultra-rapida, con tempi di ricarica dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Queste specifiche rendono INSTER Cross perfetta per la mobilità quotidiana, senza rinunciare alla possibilità di affrontare viaggi più lunghi con facilità.

Spazio modulabile e comfort a bordo

Uno dei punti di forza di INSTER Cross è la versatilità degli spazi interni. Grazie a un intelligente sistema di configurazione dei sedili, è possibile:

Abbattere e ripiegare tutti i sedili, incluso quello del conducente.

Far scorrere e reclinare i sedili posteriori, divisi in due sezioni indipendenti per massimizzare la flessibilità.

Il risultato è un’abitabilità ai vertici della categoria, che si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca un’auto compatta ma spaziosa.

Hyundai INSTER Cross: il city-SUV elettrico per ogni avventura

Con un design distintivo, tecnologie di sicurezza avanzate e un’autonomia competitiva, Hyundai INSTER Cross si posiziona come una delle proposte più interessanti tra i SUV elettrici compatti. La combinazione tra dimensioni contenute, elevata efficienza e look outdoor lo rende ideale sia per la città che per le gite fuoriporta.