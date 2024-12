Hyundai IONIQ 5 conquista il Guinness World Records™: il più grande dislivello affrontato da un’auto elettrica

Hyundai IONIQ 5, l’auto elettrica pluripremiata di Hyundai Motor Company, ha scritto un nuovo capitolo nella storia della mobilità sostenibile,

partecipando al Guinness World Records™ per il più grande dislivello mai affrontato da un veicolo elettrico.

Il record è stato ottenuto grazie all’impresa organizzata da Hyundai Motor India Limited (HMIL), con il supporto del team di Evo India. La IONIQ 5 ha percorso un dislivello impressionante di 5.802 metri, partendo da Umling La a Leh Ladakh, il punto più alto raggiungibile in auto in India a 5.799 metri sul livello del mare, per arrivare a Kuttanad, Kerala, situato a tre metri sotto il livello del mare.

Il viaggio, durato 14 giorni, ha coperto una distanza di oltre 4.900 chilometri, attraversando terreni impegnativi e affrontando condizioni climatiche estreme. Questo traguardo straordinario ha dimostrato la robustezza, la tecnologia avanzata e le prestazioni della Hyundai IONIQ 5, capace di adattarsi a temperature gelide, ripidi passi montani e umide pianure costiere senza compromettere l’efficienza o la sicurezza.

Unsoo Kim, amministratore delegato di Hyundai Motor India Limited, ha commentato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere la Hyundai IONIQ 5 creare la storia ottenendo il Guinness World Records™ per il più grande dislivello da parte di un’auto elettrica. Questo risultato riflette il nostro impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, dimostrando l’eccellenza ingegneristica e la resistenza della IONIQ 5.”

Progettata sulla piattaforma modulare globale elettrica E-GMP, la Hyundai IONIQ 5 rappresenta un passo decisivo verso il futuro della mobilità intelligente. Il suo design futuristico si ispira al leggendario modello PONY, proponendo un’esperienza di guida rivoluzionaria. Grazie alla batteria ad alta capacità da 72,6 kWh, offre un’autonomia di guida eccezionale, tecnologie di sicurezza avanzate e soluzioni innovative, pensate per soddisfare le esigenze dei conducenti più esigenti.

Con questo nuovo traguardo, Hyundai IONIQ 5 ha fissato un nuovo standard nel segmento dei veicoli elettrici, dimostrando che la mobilità sostenibile può essere sinonimo di prestazioni eccezionali, sicurezza e stile. Hyundai Motor India ribadisce così il proprio impegno verso un futuro più verde, spingendosi oltre i limiti dell’innovazione e della sostenibilità.