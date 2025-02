Hyundai IONIQ 6 premiata da J.D. Power: la miglior esperienza EV nel segmento mass-market

Hyundai IONIQ 6 continua a imporsi nel mercato delle auto elettriche, ottenendo il primo posto nel 2025 U.S. EVX Ownership Study di J.D. Power.

La filante berlina 100% elettrica si è distinta nel segmento mass-market per la sua combinazione di autonomia, piacere di guida, qualità costruttiva e costi di gestione contenuti.

Lo studio, condotto ogni anno da J.D. Power, misura il livello di soddisfazione dei proprietari di veicoli elettrici, analizzando esperienze reali d'uso. Tra i criteri valutati figurano autonomia, ricarica, prestazioni, affidabilità e qualità complessiva del veicolo.

Con un punteggio superiore di 26 punti alla media del segmento, IONIQ 6 ha dimostrato di essere la miglior scelta per chi cerca un’esperienza di guida elettrica senza compromessi.

Le caratteristiche che rendono IONIQ 6 un riferimento nel mondo EV

Hyundai IONIQ 6 si distingue per una serie di innovazioni che migliorano l’esperienza di guida e la praticità d’uso nel quotidiano.

L’autonomia fino a 614 km (WLTP, versione RWD con cerchi da 18") elimina l’ansia da ricarica, permettendo viaggi lunghi senza frequenti soste. Il design aerodinamico, con un coefficiente di resistenza tra i più bassi al mondo (CX 0,21), ottimizza l’efficienza energetica e garantisce un look moderno ed elegante.

L’architettura a 800 Volt consente ricariche ultra-rapide: con le stazioni DC da 350 kW, si può passare dal 10% all’80% di carica in soli 18 minuti, rendendo i tempi di attesa estremamente ridotti.

La tecnologia a bordo offre un’esperienza connessa e sicura, grazie al sistema di infotainment avanzato e alle funzioni di assistenza alla guida Hyundai SmartSense. Inoltre, la funzione Vehicle-to-Load (V2L) permette di utilizzare l’auto come una stazione di ricarica mobile per alimentare dispositivi esterni.

Disponibile con due capacità di batteria, 53,3 kWh e 77,4 kWh, e con trazione posteriore o integrale, IONIQ 6 si adatta a ogni esigenza, offrendo prestazioni elevate e una guida fluida e coinvolgente.

Hyundai IONIQ 6: la scelta perfetta per un’esperienza EV avanzata

Il riconoscimento di J.D. Power conferma il successo di Hyundai IONIQ 6, che rappresenta un nuovo punto di riferimento nella mobilità elettrica grazie a efficienza, innovazione e design all’avanguardia.

Ideale per l’uso quotidiano e per i viaggi a lunga percorrenza, IONIQ 6 si afferma come una delle migliori auto elettriche sul mercato, offrendo tecnologia avanzata, bassi costi di gestione e un’esperienza di guida premium.