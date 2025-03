Hyundai IONIQ 9: il SUV elettrico che unisce comfort, tecnologia e lusso sostenibile

Con la presentazione della nuova IONIQ 9, Hyundai porta il concetto di mobilità elettrica premium ad un livello superiore.

Dopo i successi internazionali di IONIQ 5 e IONIQ 6, entrambe premiate con il titolo di World Car of the Year rispettivamente nel 2022 e nel 2023, il brand coreano lancia sul mercato un SUV di grandi dimensioni completamente elettrico che punta su comfort, tecnologia e autonomia per diventare un nuovo riferimento tra le auto a zero emissioni.

La nuova Hyundai IONIQ 9, già disponibile sul mercato coreano e attesa in Italia subito dopo l'estate 2025, è costruita sulla piattaforma E-GMP, la stessa architettura che ha permesso a Hyundai di ottenere importanti riconoscimenti a livello mondiale con le precedenti IONIQ 5 e IONIQ 6. L'obiettivo del marchio è chiaro: coniugare efficienza energetica, esperienza di guida premium e una cura dei dettagli mai vista prima in un SUV elettrico.

IONIQ 9 colpisce innanzitutto per il suo design pulito ed elegante, capace di esprimere modernità e raffinatezza con una presenza su strada imponente ma armoniosa. Il frontale è caratterizzato dai tipici fari a pixel che identificano l'intera famiglia IONIQ e da deflettori attivi per migliorare la resa aerodinamica. Questo dettaglio, insieme a un coefficiente aerodinamico record (CX di 0,259), permette al SUV di massimizzare l'autonomia, che può raggiungere fino a 620 km con una sola carica nella versione Performance AWD, la più potente della gamma.

Ma il vero punto di forza della Hyundai IONIQ 9 è l'abitacolo, concepito come uno spazio di vita, accogliente e versatile, in grado di ospitare comodamente fino a sette passeggeri. Il design interno, ispirato al concetto di “home feeling”, trasforma ogni viaggio in un’esperienza rilassante e confortevole. L’ambiente di bordo è luminoso grazie al tetto panoramico, e l’assenza di tunnel centrale (consentita dalla piattaforma completamente elettrica) consente configurazioni flessibili degli interni. I sedili Relaxation Seat della prima e seconda fila sono completamente reclinabili, dotati di massaggio integrato per il massimo comfort, trasformando il viaggio in un momento di vero relax, soprattutto durante le soste per la ricarica della batteria.

Anche sotto il profilo tecnologico, la Hyundai IONIQ 9 si distingue nettamente. L’innovativo sistema di climatizzazione HVAC garantisce comfort assoluto in tutte le condizioni climatiche, riducendo al minimo il consumo energetico grazie a una gestione intelligente e selettiva del riscaldamento e raffreddamento interno, con zone indipendenti per la parte anteriore e posteriore dell'abitacolo. La presenza di un evoluto sistema audio surround Bose, abbinato alla tecnologia e-Active Sound Design, completa un’esperienza di viaggio premium, silenziosa ma coinvolgente, che pone il SUV coreano al vertice della categoria per comfort e qualità percepita.

Dal punto di vista tecnico, Hyundai IONIQ 9 offre prestazioni elevate con una potenza fino a 435 CV nella versione Performance AWD, che le permette di accelerare da 0 a 100 km/h con agilità impressionante in poco più di 5 secondi. La batteria agli ioni di litio, disponibile nella variante da 110 kWh, consente di effettuare lunghe percorrenze senza preoccupazioni, superando i 600 km di autonomia reale. La ricarica, grazie all’innovativa architettura da 800 volt, è rapidissima: in appena 24 minuti è possibile ripristinare la batteria dal 10 all’80% con una colonnina ultrarapida da 350 kW.

Hyundai, inoltre, conferma il suo impegno nella sicurezza attiva con una gamma completa di tecnologie ADAS all'avanguardia. Sistemi come il Forward Collision-Avoidance Assist, l’Intelligent Front Lighting e il Remote Smart Parking Assist rendono la guida di IONIQ 9 non solo più piacevole, ma anche più sicura, sia in città che nelle percorrenze autostradali.

Con la nuova IONIQ 9, Hyundai dimostra ancora una volta che la mobilità elettrica non è solo una scelta ambientale, ma può diventare sinonimo di lusso, piacere di guida e praticità quotidiana. Un prodotto destinato a chi desidera una vettura elegante e sofisticata, ideale per famiglie numerose ma anche per chi vuole il massimo della tecnologia e del comfort, senza rinunciare a uno stile di vita sostenibile. Il SUV coreano, con il suo perfetto mix di design, tecnologia e prestazioni, è pronto a conquistare anche il pubblico europeo, confermando la capacità di Hyundai di essere un passo avanti nella mobilità del futuro.