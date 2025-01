Hyundai Motor Group accelera l’innovazione sostenibile con nuove strutture R&D in Europa

Hyundai Motor Group consolida il suo ruolo di leader nell’innovazione automobilistica con l’espansione delle sue strutture di Ricerca e Sviluppo in Europa.

Questo investimento strategico riflette l’impegno del Gruppo verso una mobilità sostenibile e avanzata, capace di rispondere alle sfide tecnologiche e ambientali del futuro.

Tra le novità principali spiccano l’ampliamento del test-center al Nürburgring, icona globale dell’automobilismo, e la prossima inaugurazione del nuovo Square Campus dello Hyundai Motor Europe Technical Center nella regione del Reno-Meno, in Germania.

Ampliamento al Nürburgring: performance e innovazione



Fin dal 2013, il test-center al Nürburgring rappresenta un punto di riferimento per le attività di sviluppo del Gruppo, in particolare per i marchi Hyundai, Kia e Genesis. L’ulteriore espansione aggiunge 834 metri quadrati di infrastrutture, tra cui nuove officine, laboratori avanzati e stazioni di ricarica ad alta tensione dedicate ai veicoli elettrici ad alte prestazioni.

"Questa espansione è un passo deciso verso il futuro della mobilità," ha dichiarato Tyrone Johnson, Managing Director dello Hyundai Motor Europe Technical Center. "I veicoli elettrici ad alte prestazioni sono parte integrante del nostro DNA e il potenziamento delle strutture ci permette di integrare al meglio la nostra tecnologia N con la strategia di elettrificazione."

Square Campus: un centro all’avanguardia per il futuro dell’automotive



L’apertura del Square Campus, prevista per marzo 2025, porterà una struttura di 25.000 metri quadrati dedicata all’innovazione. Qui si concentreranno attività di sviluppo avanzato nei settori dei veicoli elettrici (EV), dei sistemi ADAS, dell’infotainment e delle tecnologie di elettrificazione.

Il nuovo centro ospiterà il dinamometro NVH più grande del Gruppo per misurazioni avanzate su autovetture, oltre a strumenti dedicati alla simulazione delle prestazioni dinamiche dei veicoli. Questo permetterà di testare e migliorare le tecnologie senza ricorrere a prove su strada.

"L’investimento nella regione del Reno-Meno testimonia la nostra fiducia nell’eccellenza ingegneristica tedesca e nella capacità di innovazione della comunità locale," ha aggiunto Johnson.

Sostenibilità e collaborazione al centro



La sostenibilità è uno dei pilastri del progetto. Il Square Campus sarà dotato di materiali ecologici, pannelli fotovoltaici e sistemi di pompe di calore, oltre a spazi di lavoro moderni e ambienti che promuovono la collaborazione creativa.

Hyundai Motor Group punta a raggiungere una gamma completamente a zero emissioni entro il 2035 in Europa, confermando il proprio ruolo di leader nella mobilità sostenibile.

Nuove opportunità di carriera



Con l’espansione delle strutture R&D, il Gruppo apre anche nuove possibilità di lavoro per professionisti del settore automotive. Le figure richieste spaziano dallo sviluppo di powertrain elettrici ai sistemi ADAS, fino alla dinamica veicolare.

Gli interessati possono candidarsi direttamente attraverso il portale dello Hyundai Motor Europe Technical Center, entrando a far parte di un team che plasma il futuro della mobilità.

Hyundai Motor Group, con questi investimenti, si conferma un attore chiave nel panorama automobilistico globale, unendo tecnologia, sostenibilità e passione per l’innovazione.