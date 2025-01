Hyundai Motor Group: Euisun Chung delinea la visione 2025 tra innovazione e resilienza

Euisun Chung, Executive Chair di Hyundai Motor Group, ha inaugurato il 2025 delineando una visione chiara:

affrontare le sfide globali con determinazione, innovare senza paura e creare opportunità future per il Gruppo.

Nel corso di un evento presso lo Hyundai Motorstudio Goyang, vicino a Seoul, Chung ha tenuto un discorso motivazionale davanti a oltre 200 dipendenti presenti e molti altri collegati in live streaming. L’incontro ha adottato un format innovativo, favorendo il dialogo tra i dirigenti del Gruppo e i partecipanti, con uno scambio di idee sul contesto economico globale e le strategie da adottare per il prossimo futuro.

“L’innovazione è nel DNA di Hyundai”

Nel suo intervento, Chung ha esordito ringraziando i dipendenti di Hyundai Motor Group per i risultati raggiunti nel 2024:

“L'anno scorso abbiamo ottenuto importanti traguardi grazie ai vostri sforzi instancabili. La qualità, la fiducia e l’esperienza che offriamo ai nostri clienti sono il frutto del vostro lavoro. A tutti voi va la mia più profonda gratitudine.”

Chung ha ribadito che la chiave per affrontare un 2025 ricco di sfide sta nell’abbracciare il cambiamento, rafforzare il lavoro di squadra e mantenere uno spirito innovativo.

“Se continuiamo a innovare, possiamo superare qualsiasi difficoltà. Non dobbiamo temere le incertezze: senza sfide, rischiamo di diventare compiacenti, e questo è il pericolo più grande.”

Le sfide del 2025: prevedibili e inattese

Chung ha individuato due tipi di sfide che il Gruppo deve affrontare: quelle “prevedibili”, legate a fattori come le tensioni geopolitiche e le trasformazioni tecnologiche, e quelle “inaspettate”, che richiedono una risposta agile e flessibile.

Per superare le sfide prevedibili, Chung ha sottolineato l’importanza di una preparazione accurata: “Non si tratta solo di eliminare i rischi, ma di comprendere le dinamiche globali per trasformarle in opportunità.”

Per le sfide inattese, invece, il focus è sulle competenze fondamentali e sui processi aperti, che permettono al Gruppo di rispondere con rapidità e unità agli imprevisti.

Un esempio di innovazione: la nomina di José Muñoz

Chung ha voluto evidenziare come la nomina di José Muñoz a CEO di Hyundai Motor Company rappresenti un chiaro segnale di cambiamento. Muñoz è il primo CEO non coreano nella storia del Gruppo, una scelta che testimonia l’impegno di Hyundai nella creazione di una cultura globale basata sul merito e sulla diversità.

“Vogliamo riconoscere e valorizzare i talenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, sesso o provenienza. Questo è il nostro modo di abbracciare il cambiamento e di prepararci per il futuro.”

Il futuro della mobilità: visione e lavoro di squadra

L’evento si è concluso con una tavola rotonda moderata da Hae In Kim, Chief Human Resources Officer, a cui hanno partecipato figure di spicco del Gruppo, tra cui il Vice President Jaehoon Chang, il CEO di Hyundai José Muñoz, e i Presidenti Sung Kim e Changhyeon Song.

Durante la discussione, i dirigenti hanno condiviso la loro visione sul futuro della mobilità e le metodologie di lavoro che permetteranno al Gruppo di affrontare le sfide del 2025.

“Il nostro patrimonio più grande è il nostro personale,” ha ribadito Chung. “Grazie al talento e alla resilienza dei nostri dipendenti, non ci ritiriamo di fronte alle avversità, ma innoviamo.”

La chiusura del discorso ha lanciato un messaggio di speranza e determinazione per il futuro: “Accogliamo le sfide come opportunità per diventare più forti e per costruire un futuro sostenibile. Continueremo a lavorare insieme nel 2025 per rafforzare la nostra visione collettiva.”

Un 2025 da protagonisti

Hyundai Motor Group si prepara ad affrontare un anno cruciale, con un impegno chiaro verso l’innovazione e la leadership nel settore della mobilità. Le parole di Euisun Chung tracciano la rotta: abbracciare il cambiamento, rafforzare il lavoro di squadra e creare nuove opportunità per affrontare le sfide globali.

La resilienza del Gruppo e la sua capacità di innovare saranno la chiave per affrontare con successo il futuro, confermando Hyundai come leader mondiale della mobilità sostenibile.