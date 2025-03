Hyundai Motor Group leader della sicurezza stradale nei test IIHS 2025: premiati 12 modelli

Hyundai Motor Group conquista il vertice della sicurezza automobilistica ottenendo ben dodici riconoscimenti negli ultimi test effettuati dall'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) per il 2025.

Con il 25% di tutti i premi assegnati quest'anno, Hyundai si posiziona al primo posto assoluto fra le case automobilistiche, confermando la propria attenzione alla sicurezza dei passeggeri e degli utenti della strada.

La prestigiosa istituzione statunitense IIHS, che ogni anno valuta gli standard di sicurezza delle vetture attraverso rigorosi crash test e prove specifiche, ha assegnato ben dodici riconoscimenti al gruppo Hyundai, premiando diversi modelli appartenenti ai marchi Hyundai, Genesis e Kia. Un risultato importante che conferma come sicurezza, innovazione e affidabilità restino centrali nella strategia del colosso coreano per il futuro.

Brian Latouf, Presidente e Global Chief Safety and Quality Officer di Hyundai Motor Group, ha commentato con orgoglio questo risultato: «La sicurezza rappresenta un valore assoluto per il nostro gruppo. Essere leader nella classifica dei premi IIHS 2025 è una conferma tangibile della validità del nostro impegno costante nella ricerca e nell’applicazione delle più avanzate tecnologie. Vogliamo continuare su questa strada per garantire la massima protezione dei passeggeri e dei pedoni, anticipando le esigenze del futuro della mobilità».

Hyundai premiata con cinque modelli al top

A spiccare tra i modelli del gruppo premiati con il massimo riconoscimento Top Safety Pick+ ci sono i SUV elettrici Hyundai IONIQ 5 e IONIQ 6, già apprezzati per design e tecnologia all’avanguardia, ma adesso anche certificati ai vertici della sicurezza. Nella gamma premiata ci sono anche i SUV KONA, TUCSON e il nuovo SANTA FE, confermando l’impegno del marchio verso veicoli adatti a tutte le esigenze delle famiglie moderne, con standard di sicurezza elevatissimi.

Anche il brand premium Genesis ottiene risultati significativi: quattro modelli conquistano il Top Safety Pick+, confermando la strategia di Hyundai Motor Group di estendere il più elevato standard di sicurezza anche alle vetture di lusso. Genesis ha raccolto riconoscimenti per i suoi modelli G70, G80, GV60 e Electrified GV70, mentre i SUV Telluride e l’elettrico EV9 di Kia completano la lista di eccellenze del gruppo.

Per il 2025, l’IIHS ha ulteriormente aumentato gli standard di sicurezza richiesti per assegnare i premi, ponendo particolare attenzione alla resistenza in caso di impatto frontale, alla qualità dei sistemi di prevenzione delle collisioni e alle tecnologie avanzate di assistenza alla guida (ADAS). Questo rende il risultato di Hyundai Motor Group ancor più significativo e testimonia la qualità ingegneristica e tecnologica del gruppo.

Con questa nuova ondata di riconoscimenti, Hyundai Motor Group non solo rafforza la sua reputazione nel settore automotive globale, ma sottolinea ancora una volta la propria ambizione di porsi come punto di riferimento assoluto in materia di sicurezza stradale per i prossimi anni