I SUV Jeep 4xe superano la quota del 22% nel mercato a basse emissioni

I SUV Jeep ® Plug-In Hybrid dominano anche a maggio il mercato dei Low Emission Vehicle, LEV, ottenendo una quota record superiore al 22% nel mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid.

Il successo porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade – la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento – e Compass 4xe – il modello LEV più venduto in assoluto e il più venduto nel suo segmento considerando anche le propulsioni termiche – e dell’icona Wrangler 4xe. E presto la gamma si arricchirà ulteriormente con l’arrivo della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, flagship del marchio per la prima volta in versione Plug-In Hybrid.

Non solo: la quota complessiva del brand ha raggiunto in Italia il 4,7%, in crescita di 0,5 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno, un risultato che consente a Jeep di raggiungere la sesta posizione assoluta in Italia nel mese di maggio.

Il commento di Alessandro Grosso, Country Manager Jeep ® Italy

“Il risultato commerciale del mese di maggio è straordinario, ma non ci sorprende. Già ad aprile abbiamo superato la soglia del 20% di quota nel comparto LEV, e questi risultati sono in coerenza con una leadership consolidata nel full year 2021. Il fatto che in Italia un veicolo su cinque tra quelli a basse emissioni sia un SUV Jeep 4xe è per noi uno stimolo a proseguire lungo un percorso di successo e ad aprirci verso nuove prospettive inesplorate, in coerenza con lo spirito pionieristico del brand. La tecnologia 4xe è diventata sin da subito un brand nel brand di Jeep, sinonimo di massimo comfort e totale sicurezza, in qualunque condizione ambientale, zero emissioni e circa 50 km di autonomia in elettrico con la stessa capacità off-road di sempre, quella che ha reso famosa Jeep nel mondo. E come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci, anzi continuiamo a esplorare nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti, soddisfarne ogni necessità ed eccellere in tutti gli indicatori qualitativi della customer journey. Inoltre lavoriamo con grande convinzione al commercio elettronico, attraverso una piattaforma digitale che condensa il meglio dell’esperienza virtuale e di quella tradizionale. Questa integrazione crea ulteriori punti di contatto con i clienti e ci consente di intercettare e rispondere a tutte le esigenze di mobilità”.

Tecnologia e processi d’acquisto in evoluzione

L’evoluzione del cliente Jeep non tende infatti soltanto a una tecnologia più moderna e sostenibile, ma anche verso innovative soluzioni d’acquisto: il mese di maggio ha nuovamente sottolineato la centralità delle vendite on line, in crescita rispetto al mese precedente. Oltre 750 clienti hanno scelto di acquistare il proprio nuovo SUV Jeep sulla piattaforma digitale. In questo nuovo processo è cruciale il contributo della rete dei concessionari, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell’assistenza durante l’esperienza d’utilizzo.

Al 4xe Plug-In Hybrid si affianca la tecnologia e-Hybrid

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione, confermando il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.