IAA 2024, Kia svela i PBV veicoli elettrici “built-for-purpose” al centro della rivoluzione commerciale

All’IAA Transportation 2024 di Hannover, Kia ha presentato in anteprima europea il suo nuovo concept PBV (Platform Beyond Vehicle), una serie di veicoli elettrici

pensati per trasformare radicalmente il mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV). La gamma PBV, progettata per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti, porta il concetto di mobilità commerciale su un nuovo livello, offrendo flessibilità, efficienza e sostenibilità.

I PBV Kia sono costruiti seguendo una filosofia "built-for-purpose", che permette ai clienti di personalizzare il veicolo in base alle loro necessità operative. Questa innovativa piattaforma si adatta sia ai clienti B2B che ai privati, e combina le migliori caratteristiche degli EV con soluzioni software avanzate, inclusi aggiornamenti over-the-air, che consentono una gestione ottimizzata e sempre aggiornata del veicolo.

La gamma PBV si inserisce nella strategia Plan S di Kia, che mira a consolidare la posizione del brand nel settore dei veicoli elettrici. I PBV presentano quattro pilastri fondamentali: Drive, Charge, Connect e Work, ciascuno dei quali è stato sviluppato per migliorare l'esperienza degli utenti e massimizzare la produttività. All’IAA di Hannover, Kia ha annunciato una serie di nuove partnership e soluzioni per ogni pilastro, che entreranno in produzione a partire dall’estate del 2025.

Drive: la massima esperienza di guida nei veicoli elettrici PBV

Il concetto di Drive si concentra sulla creazione di un’esperienza di guida ottimale. Kia ha sviluppato una piattaforma BEV appositamente progettata per i veicoli elettrici commerciali, con un’attenzione particolare alla maneggevolezza e all’efficienza. I PBV, declinati in varie dimensioni (piccole, medie e grandi), offrono prestazioni eccezionali sia nei centri urbani che sulle strade extraurbane, grazie a un ampio raggio di sterzata e a una manovrabilità best-in-class.

Al cuore dell'innovazione PBV c’è la versatilità della piattaforma, che può essere adattata a diversi tipi di veicoli e configurazioni di carrozzeria. Marc Hedrich, Presidente di Kia Europe, ha sottolineato che i PBV Kia sono i primi veicoli commerciali leggeri a sfruttare appieno il potenziale di una piattaforma EV dedicata. La loro flessibilità e accessibilità consentiranno di ottimizzare i costi di gestione e migliorare la logistica, offrendo soluzioni personalizzate a diverse tipologie di clienti.

Charge: Kia Charge e ricarica ultra-rapida per una maggiore efficienza

Il pilastro Charge si focalizza sull'efficienza del processo di ricarica. I PBV Kia sfruttano la rete Kia Charge, con oltre 790.000 stazioni di ricarica distribuite in 28 paesi europei, inclusa la rete IONITY con più di 4.100 punti di ricarica rapida. Grazie alla tecnologia ultra-fast charging, i PBV possono passare dal 10% all'80% di autonomia in meno di 30 minuti, garantendo una ricarica veloce durante brevi pause lavorative.

La tecnologia Plug & Charge di Kia semplifica ulteriormente il processo, permettendo agli utenti di avviare la ricarica collegando semplicemente il veicolo a una stazione compatibile, senza necessità di ulteriori passaggi. A supporto di questa funzionalità, il sistema Kia EV Route Planner guida gli utenti verso la stazione di ricarica più vicina in modo ottimale, migliorando l'efficienza operativa delle flotte.

Inoltre, i PBV sono dotati di tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che consente di alimentare dispositivi esterni come strumenti di lavoro, unità di refrigerazione o attrezzature di emergenza, offrendo ulteriore versatilità. La tecnologia V2G (Vehicle-to-Grid) permetterà ai veicoli di restituire energia alla rete elettrica, contribuendo alla riduzione dei costi energetici e alla sostenibilità.

Connect: gestione intelligente delle flotte con Geotab e soluzioni innovative

Nel contesto del pilastro Connect, Kia ha stretto una collaborazione strategica con Geotab, leader mondiale nelle soluzioni per la gestione delle flotte connesse. Questa partnership consente ai clienti PBV di accedere a un ampio set di dati che ottimizzano la gestione delle flotte, migliorando la sicurezza alla guida, la manutenzione e l’efficienza operativa.

I PBV saranno dotati di una nuova unità principale basata su Android OS, che consentirà di personalizzare il veicolo con app specifiche per le esigenze degli utenti. Funzionalità come manutenzione predittiva, routing intelligente e aggiornamenti over-the-air (OTA) manterranno i veicoli sempre aggiornati e pronti per le sfide operative quotidiane. La Digital Key 2.0, inoltre, consente un accesso da remoto e condiviso al veicolo, semplificando la gestione in team o flotte multiple.

I dati live generati dai PBV potranno essere analizzati in tempo reale per ottimizzare i percorsi, individuare eventuali problemi meccanici e gestire al meglio l'efficienza complessiva della flotta.

Work: massimizzare la produttività con partnership strategiche

Il pilastro Work è stato concepito per aumentare la produttività delle aziende che scelgono i PBV Kia. I veicoli si distinguono per volume di carico e altezza migliori della categoria, permettendo di stivare più merci e ottimizzare il lavoro.

Kia ha stretto nuove partnership con marchi leader come Petit Forestier Group, specializzato in veicoli refrigerati, per lo sviluppo di soluzioni destinate alla catena del freddo. La collaborazione garantirà ai clienti PBV Kia l’accesso a una gamma di veicoli refrigerati perfetti per il trasporto di merci a temperatura controllata.

Kia ha inoltre avviato collaborazioni con aziende come Uber, Coupang, CJ Logistics e Dubai Taxi Corporation, per offrire soluzioni dedicate alla consegna merci e ai servizi di ride-hailing. Questo approccio rende i PBV Kia estremamente versatili e adatti a diverse tipologie di business, dalla logistica ai servizi di trasporto passeggeri.

Futuro del PBV e focus sulle esigenze dei clienti

Con i nuovi PBV, Kia dimostra un impegno costante verso l’innovazione e la soddisfazione delle esigenze dei propri clienti. Pierre-Martin Bos, Direttore PBV di Kia Europe, ha evidenziato come la rete di concessionari dedicati e le soluzioni finanziarie B2B siano elementi chiave per garantire ai clienti un’esperienza di utilizzo senza precedenti, con manutenzione predittiva, orari di apertura prolungati e un’assistenza specializzata per ottimizzare i tempi di attività del veicolo.

La strategia di Kia con i PBV è chiara: offrire soluzioni personalizzate, tecnologicamente avanzate e pensate per massimizzare la produttività e l’efficienza. Con la produzione prevista per l’estate del 2025, i PBV rappresentano una nuova era per il settore dei veicoli commerciali, portando innovazione e sostenibilità al centro della mobilità commerciale.