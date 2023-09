IAA2023, Renault svela il nuovo Kangoo

Nei 25 anni in cui ha aperto la strada al segmento delle multispazio con un design ineguagliabile, praticità al top e la primissima porta laterale scorrevole, Renault Kangoo è rimasto al passo con i tempi, dimostrando di essere la quintessenza dell’innovazione.

Quella di Renault Kangoo è anche una success story unica nel suo genere: Renault ha venduto oltre 4,4 milioni di Kangoo in 50 Paesi in tutto il mondo e la versione elettrica si è affermata come best seller del segmento dal 2011. È il meglio di entrambi i mondi: un’auto per le famiglie, con un design elegante e tanto spazio, ma anche un veicolo per gli operatori professionali, in particolare grazie all’ampio bagagliaio e alla robustezza.

La gamma di Renault Kangoo, che con il passare degli anni è evoluta puntando sempre più in alto ed integrando sempre nuove innovazioni, ora comprende una versione più lunga: Grand Kangoo.

Nuovo Grand Kangoo, pratico come la versione standard, è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza ed equipaggiamenti per migliorare il comfort:

3 veri sedili nella seconda fila e 2 nella terza, per ospitare comodamente 7 adulti e rendere il veicolo più spazioso di qualsiasi altro della categoria;

Miglior raggio alle ginocchia della categoria per i passeggeri della terza fila (164 mm)

Oltre 58 litri di vani portaoggetti accessibili, tra cui il cassetto portaoggetti scorrevole Easy Life e le vaschette sotto il pianale della seconda fila

Bagagliaio da 500 litri, nella versione a 7 sedili, espandibile fino a 3.750 litri rimuovendo i sedili posteriori e ripiegando il sedile del passeggero anteriore

5 veri sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, ripiegabili, retrattili e rimovibili, per consentire fino a 1.024 diverse configurazioni

Lunghezza di carico di 3,11 metri con il sedile del passeggero anteriore ripiegato

14 dispositivi di assistenza alla guida, compresa la guida autonoma di livello 2 (active driver assist), che coniuga sicurezza e comfort.

Proprio come Kangoo, il design interno è caratterizzato da una plancia rifinita in legno scuro spazzolato, abitacolo confortevole ed ergonomia ottimizzata. Il cruscotto è stato aggiornato per includere i dati E-Tech specifici per la versione elettrica.

L’accesso alla terza fila è facilitato dalle due ampie porte scorrevoli da 83 cm (+18 cm rispetto a Kangoo), dai battitacco bassi e dai sedili ripiegabili della seconda fila. Pratico per facilitare l’entrata e l’uscita dei passeggeri (adulti o ragazzi) e per sistemare il bambino nel seggiolino fissato saldamente con gli attacchi Isofix.

Grand Kangoo è adatto a qualsiasi utilizzo. Disponibile, di serie, con portellone posteriore vetrato, è possibile averlo anche con porte posteriori vetrate a battenti asimmetrici 2/3-1/3 per facilitare l’accesso al bagagliaio, soprattutto quando l’altezza è un vincolo.

La spaziosità interna è perfetta per le famiglie che desiderano 7 ampi sedili da usare regolarmente e consente di ospitare passeggeri di qualunque statura con il massimo comfort. Inoltre, 5 sedili sono dotati di attacchi Isofix e sedute ergonomiche per i bambini su seggiolini o booster.

Il veicolo è adatto per i servizi di trasporto passeggeri (taxi, NCC, noleggio con conducente), grazie alla sua capacità di ospitare comodamente 7 adulti e alla possibilità di modificare la modularità (ad esempio, 2/2/2) per facilitare ulteriormente la sistemazione degli occupanti.

La nuova batteria agli ioni di litio da 45 kWh (completamente utilizzabile) di Nuovo Grand Kangoo E-Tech Electric è dotata di 8 moduli indipendenti e facilmente riparabili, in grado di fornire al motore fino a 265 km di autonomia WLTP, ampiamente sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, con il miglior TCO.

Basta fermarsi 10 minuti ad una stazione di ricarica in corrente continua da 80 kW per recuperare un’autonomia di 80 km.

Le batterie sono garantite per 8 anni o 160.000 km. Per tutto questo periodo vengono sostituite gratuitamente, se la capacità scende al di sotto del 70% del loro stato di salute (SoH - State Of Health).