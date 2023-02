Il 2022 anno di rinascita per Lancia

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti dal marchio Lancia nel 2022, in termini di market share, qualità e soddisfazione del cliente,

e dell’accelerazione impressa al nostro piano di rinascita, che ci porterà ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato Premium europeo” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. “Da qui partiamo, con grande ambizione e determinazione, verso le altre tappe del nostro Rinascimento, come previsto dal piano strategico “Dare Forward” di Stellantis, contribuendo al successo del cluster Premium di Stellantis”.

Un anno cruciale per il Rinascimento del marchio

Il 2022 è stato per Lancia decisamente un anno cruciale.Si è partiti ad aprile con l’annuncio del piano strategico a 10 anni, mentre a maggio si è ufficializzata l’entrata del marchio in Europa. A novembre sono stati presentati il nuovo logo del brand, che ne segna l’ingresso nella mobilità elettrica, il nuovo e sostenibile linguaggio di design che ispira lo stile delle vetture del futuro e Lancia PU+RA Zero, il manifesto tridimensionale che racchiude l’essenza del nuovo Design Lancia.E il prossimo appuntamento è alle porte: ad aprile, durante la Milano Design Week, sarà svelato il nuovo Concept.

Il Piano Strategico a 10 anni di Lancia

Il Rinascimento di Lancia prevede una gamma efficiente di tre nuovi modelli, uno ogni 2 anni, per coprire il 50% del mercato: nel 2024 la Nuova Ypsilon sarà presentata con motorizzazione 100% elettrificata; nel 2026 si prosegue con la nuova ammiraglia; e, infine, il 2028 sarà l’anno della nuova “Delta”, che farà battere il cuore agli appassionati in tutta Europa. È una roadmap solida e ambiziosa, che sta procedendo molto velocemente e che porterà il marchio, nel 2028, a vendere solo auto 100% elettriche.Un secondo pilastro del Rinascimento di Lancia è la sostenibilità: il 50% delle superfici che si potranno toccare saranno realizzate con materiali eco-sostenibili, facendo di Lancia il marchio di Stellantis con la più alta percentuale di materiali riciclati.

La migliore quota di sempre per Lancia Ypsilon

Il domani di Lancia poggia su basi ben radicate in un passato glorioso e in un presente costellato dai successi della Ypsilon, come dimostra l’anno da record appena concluso. Nel 2022 il modello ha registrato quasi 41 mila immatricolazioni, confermandosi, per il quarto anno consecutivo, la vettura più venduta della sua categoria, nonché la seconda vettura più venduta in assoluto nel mercato italiano con il 15,3% di quota, la migliore di sempre e in crescita di +1,2 punti percentuali rispetto al 2021.Il marchio ha registrato una quota di mercato del 3,1%, in crescita di +0,1 punti percentuali rispetto al 2021.

Qualità senza compromessi

In un contesto di crescita continua per Lancia, chiave è la qualità senza compromessi, con prestazioni che migliorano di anno in anno, sia in termini di prodotto, sia di soddisfazione cliente.Proprio in questo ambito, il marchio ha appena lanciato la nuova Corporate Identity, partendo da uno showroom pilota a Milano: Lancia punta, infatti, ad accogliere i propri clienti in uno spazio capace di assicurare quella sensazione di home feeling che si vive nelle raffinate abitazioni italiane. La nuova identità sarà implementa su tutta la rete italiana ed estera entro il 30 giugno del 2024, in occasione del lancio della Nuova Ypsilon.Il modello distributivo Lancia, efficiente e innovativo, prevede un numero selezionato di rivenditori, senza grandi showroom e con l’intento di offrire un alto livello di qualità, sia online che offline, nei 5 Paesi europei coinvolti nel processo di internazionalizzazione del marchio.

“Lancia certified”, inizia una nuova era per le vetture usate Lancia

La soddisfazione del cliente è al centro del nuovo progetto “Lancia Certified”, che trasforma l'esperienza di acquisto di un'auto usata Lancia in una “brand experience” unica e premium, paragonabile all'acquisto di una vettura nuova. Ciò consente di scegliere, in totale tranquillità, un veicolo usato che è stato selezionato, controllato e certificato direttamente dal marchio. Il programma “Lancia Certified” si avvale dell’elevata professionalità della rete di vendita, capace di valorizzare le vetture Lancia con il sostegno di metodi gestionali basati sulle migliori pratiche adottate in tutto il mondo per la vendita di veicoli usati.