Il calciatore Eden Hazard racconta la sua esperienza con Nissan LEAF

Il campione Eden Hazard racconta la sua esperienza con Nissan LEAF, per ispirare altri automobilisti a seguire il suo esempio e passare a un veicolo 100% elettrico.

Padre di quattro figli, Eden ammette che i suoi ragazzi sono uno dei principali motivi per cui ha deciso di prendere parte alla rivoluzione EV. La scelta di guidare una LEAF, infatti, è stata dettata dal desiderio di garantire alla sua famiglia un futuro più sostenibile.

“Come padre, ho il dovere di dare l’esempio ai miei figli. Ci sono molti modi per farlo e optare per un veicolo elettrico è uno di questi, perché ha un impatto positivo sia sul pianeta che sulle persone”, afferma Eden Hazard, ambasciatore globale di Nissan.

“Il motore 100% elettrico della mia LEAF mi rende orgoglioso di possederla e di collaborare con Nissan al processo di elettrificazione delle mobilità. Tutti noi dobbiamo fare oggi delle scelte di cambiamento per salvaguardare il futuro della Terra.”

https://www.youtube.com/watch? v=jwlfYDCskaI

Dopo aver sperimentato personalmente gli effetti positivi degli EV sull’ambiente, Eden ha voluto condividere la sua esperienza per convincere altri automobilisti a scegliere la mobilità elettrica.

Eden ha provato per la prima volta una Nissan LEAF lo scorso anno, nel corso di un'indimenticabile giornata in pista con il pilota di Formula E Oliver Rowland, rimanendo impressionato dall’accelerazione e dalla potenza della vettura. Le emozioni provate a bordo di LEAF lo hanno convinto a passare a un veicolo elettrico.

“La mia LEAF mi piace sotto molti punti di vista. Innanzitutto ha un look super-cool con esterni dal design raffinato e interni futuristici. L’esperienza di guida, poi, è a dir poco impressionante”, prosegue Eden.

Il racconto di Eden fa parte della serie di video La mia vita con una Nissan LEAF, che raccoglie le storie reali di clienti LEAF, allo scopo di far conoscere a tutti gli aspetti positivi dei veicoli elettrici.

“Con l’aiuto di Eden, vogliamo ispirare le persone a fare qualcosa di concreto per il pianeta e anche nel 2021 continueremo a spiegare agli automobilisti che ogni loro scelta può fare la differenza sul lungo termine. Eden è uno degli oltre 500.000 proprietari di LEAF ad essersi unito alla rivoluzione #ElectrifyTheWorld e vogliamo che questo numero continui a crescere”, ha dichiarato Coralie Musy, Regional Vice President, Brand & Customer Experience, Nissan AMIEO.

“Sono passati dieci anni dal lancio di Nissan LEAF e siamo più che mai decisi a dare il nostro contributo per un futuro sostenibile per tutti. Oltre ad ampliare la nostra gamma di veicoli elettrici, ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality a livello di attività operative e ciclo di vita dei prodotti entro il 2050, e il contributo di figure di riferimento come Eden è inestimabile. Il futuro della mobilità è elettrico e, unendo le forze, possiamo aiutare gli automobilisti a compiere questo passo e accelerare la lotta al cambiamento climatico”, conclude Coralie.

La videostoria di Eden è l’ultimo capitolo della raccolta La mia vita con una Nissan LEAF, nata per raccontare esperienze reali che dimostrano come la mobilità elettrica sia uno stile di vita entusiasmante. Le testimonianze sono pubblicate sulla pagina Nissan Stories