Il Giappone accoglie il più grande raduno di Renault Kangoo del mondo

Inaugurando il segmento delle multispazio con un design unico, pratico e dotato per la prima volta di porta laterale scorrevole,

Kangoo è diventato in breve tempo una vera e propria success story, vendendo oltre 4,4 milioni di unità e assicurando la su presenza da 25 anni in 50 Paesi nel mondo intero.

Dal 1997, lo stabilimento di Maubeuge, nel Dipartimento dell’Alta Francia, produce Kangoo per tutto il mondo, con un’attenzione particolare alle unità destinate al Paese del Sol Levante.

Tra tutti i Paesi in cui Kangoo è commercializzato, il Giappone è quello che lo celebra nel modo più originale. L’amore nazionale per questo veicolo è cresciuto velocemente e, dal 2009, i fan hanno deciso di organizzare un raduno per condividere la loro passione per la multispazio francese, con il maggior numero possibile di persone.

Dalla prima edizione con un centinaio di partecipanti, sono ora oltre 5.000 i visitatori che intraprendono il viaggio per ammirare le circa 2.000 unità di Kangoo esposte. Diventato un appuntamento fisso da ormai 14 anni, il Kangoo Jamboree è il più grande raduno di Renault Kangoo al mondo.

Il lancio della nuova edizione è stato ufficializzato dal Presidente di Renault Giappone, Junpei OGAWA, in presenza di Heinz-Jürgen LÖW, SVP di Renault LCV, Thierry PLANTEGENEST, Direttore Vendite e Marketing di Renault LCV, e Florent PICHEREAU, Direttore Lancio Prodotto Kangoo.

Per l’occasione, sono stati svelati al pubblico Nuovo Renault Grand Kangoo e la serie limitata “Urban Grey”, appositamente sviluppata per il Giappone.

È un onore per me partecipare all’edizione 2023 del Kangoo Jamboree e svelare Nuovo Renault Grand Kangoo per la prima volta al pubblico giapponese. Ringrazio tutti i fan che partecipano al raduno condividendo la loro passione per Kangoo e i valori di questo veicolo: famiglia, modularità e innovazione. Sono convinto che la terza generazione sarà altrettanto popolare delle precedenti e che continueremo a celebrare questo veicolo con il Kangoo Jamboree! Heinz-Jürgen LÖW, Direttore Veicoli Commerciali della Marca Renault