il gommone Pirelli 35 si aggiudica il Red Dot Design Award 2022

Il gommone PIRELLI 35 realizzato da Tecnorib, licenziataria dei marchi PIRELLI e PZERO per gommoni, ha vinto il Red Dot Design Award 2022,

da 30 anni uno dei più importanti riconoscimenti al mondo, assegnato da una giuria di circa 50 esperti internazionali di design. Un’edizione speciale di questo battello verrà esposta dal 7 al 12 giugno negli spazi del Salone del Mobile di Milano, evento che ogni anno raccoglie più di 370.000 visitatori da tutto il mondo

LE CARATTERISTICHE DEL PIRELLI 35

Veloce, moderno e raffinato, i tre aggettivi che descrivono il PIRELLI 35, walkaround di 11 metri realizzato da TecnoRib incollaborazione con lo studio svedese Mannerfelt Design Team. Le alte prestazioni da un lato e il design elegante dall’altro lo rendono adatto a quei clienti che cercano la velocità e desiderano godersi il mare nelle ampie zone prendisole di poppa e di prua. Il PIRELLI 35 è stato infatti progettato per garantire una vita a bordo confortevole e sicura. Questo modello, presentato in anteprima lo scorso anno al Salone Nautico di Venezia e nell’occasione fotografato tra le calli veneziane da Carlo Borlenghi, nasce dal successo del fratello maggiore PIRELLI 42. La famiglia, poi, si è di recente ampliata con il PIRELLI 50, il più grande della gamma, che si distingue per la particolare attenzione riservata agli spazi interni, con le sue due cabine doppie.

LA SPECIAL EDITION ALLA DESIGN WEEK 202

La Design Week 2022 sarà l’occasione giusta per scoprire un’edizione speciale del battello vincitore del premio. Dal 7 al 12 giugno, infatti, l’habitat naturale del PIRELLI 35 diventerà una grande vasca in mezzo al camminatoio principale del Salone del Mobile a Rho-Fiera Milano. A differenza della versione vincitrice del prestigioso premio realizzata con i tubolari bianchi, la special edition appositamente pensata per il Salone del Mobile sarà in versione Speedster all black, con cuscineria in color corda di cuoio e logo PIRELLI a contrasto. Questa versione motorizzata con 600 cavalli permette di navigare oltre i 50 nodi in totale sicurezza e comodità.

L’assegnazione del Red Dot Design Award non è una novità per Pirelli e per TecnoRib: anche il PIRELLI PZERO1400 Sport, ammiraglia della gamma Speedboats, e uno dei primi modelli realizzati della gamma, ha ricevuto questo riconoscimento nel 2009, vincendo il premio Best of the Best.

SALTA LA CODA AL SALONE CON PIRELLI CAR

Per gli aderenti al servizio PIRELLI CARE che vogliono visitare il Salone e vedere da vicino il PIRELLI 35 c’è la possibilità di partecipare a un concorso per vincere tre coppie di biglietti di ingresso VIP con Fast-Lane l’11 e il 12 giugno 2022, così da evitare le code all’ingresso. PIRELLI CARE è una soluzione rapida e a portata di smartphone per acquistare, a un prezzo fisso mensile, non solo pneumatici ma anche servizi legati alla mobilità che aiutano a prendersi cura della propria auto e risolvono gli inconvenienti che possono capitare alla guida. Chi aderisce al servizio, dal sito www.pirellicare.com o direttamente scaricando l’app, ha la possibilità di scegliere il piano più adatto fra i tre proposti (Easy, Smart e Superior), personalizzandolo ulteriormente con i servizi desiderati.