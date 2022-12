Il pick-up Volkswagen Amarock cresce in dimensioni e sicurezza

Nuovo VW Amarok aumenta di passo e lunghezza, con motori 4 e 6 cilindri da 170 a 240 CV, trazione integrale e cambio automatico a 10 marce. Ricca la dotazione di ADAS

Dal debutto alla Dakar...

Il debutto del pick-up Volkswagen Amarok avviene nel corso dell’edizione 2010 della Dakar, quando la competizione si svolge per la seconda volta in Sud America. Volkswagen fornisce allo staff di assistenza e ad alcuni giornalisti al seguito della gara, 35 Amarok per avere la miglior vetrina internazionale a cui dimostrare le qualità del nuovo pick-up Volkswagen costruito in Argentina. Da allora, con la produzione che avviene anche in Germania ad Hannover, il Volkswagen Amarok ha venduto oltre 830.000 unità.

… all’accordo con Ford

Nel corso del 2019 Ford e Volkswagen siglano un accordo per la produzione del nuovo Amarok nello stabilimento Ford Silverton a Pretoria in Sudafrica, da cui esce anche il Ranger, che diventa base comune dei due modelli. Arriva adesso, dicembre 2022, il debutto del nuovo Volkswagen Amarok di seconda generazione, completamente rinnovato nelle dimensioni, nelle motorizzazioni e nelle dotazioni di sicurezza.

Quattro e sei cilindri

Per il mercato europeo sono previsti due turbodiesel a quattro cilindri e uno a sei cilindri. Il quattro cilindri due litri da 170 CV ha una coppia massima di 405 Nm. Dispone di serie della trazione integrale inseribile elettronicamente 4MOTION e cambio manuale a 6 rapporti. La stessa unità con doppia turbina raggiunge i 205 CV e 500 Nm. L’Amarok da 205 CV è dotato di un cambio manuale a 6 rapporti o, come optional, di un cambio automatico a 10 rapporti. Al top della gamma il V6 tre litri sviluppa 240 CV e 600 Nm. Di serie monta il cambio automatico a 10 rapporti e la trazione integrale inseribile 4MOTION, con l’aggiunta della ripartizione elettronica della coppia.

Crescono le dimensioni

Con una lunghezza di ben 5.350 mm, il nuovo Amarok è 96 mm più lungo della versione precedente. Il passo di 3.270 mm corrisponde a un aumento di 173 mm. Disponibile in Europa solo nella versione a doppia cabina, il pick-up Volkswagen offre un carico utile fino a 1,19 tonnellate, a un peso rimorchiabile di 3,5 tonnellate con un cargo-box ancora più funzionale, è in grado di affrontare ogni possibile compito, in ambito professionale come nel tempo libero

Più di 25 ADAS

Il nuovo Volkswagen Amarok, a seconda dell’equipaggiamento, dispone di oltre 25 sistemi di assistenza che forniscono un ulteriore contributo al comfort e, talvolta, anche alla sicurezza. Tra i principali: il sistema di regolazione automatica della distanza (“Intelligent Speed Assist”), l’assistente al parcheggio per le manovre assistite di ingresso e uscita dagli spazi di parcheggio, la visuale a 360 gradi (“Area View”) o l’assistente al cambio di corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale – sono nuovi a bordo dell’Amarok di seconda generazione.

Interni professionali e al contempo di qualità

Il team di designer della Volkswagen Veicoli Commerciali ha creato un abitacolo funzionale e di alta qualità, caratterizzato da elementi di comando pratici e display digitali. Le qualità visive e tattili dei materiali posizionano il nuovo Volkswagen Amarok verso i SUV della classe superiore, come Volkswagen Touareg.

Lancio sul mercato in più fasi

Il nuovo Volkswagen Amarok viene prodotto in Sudafrica. Parallelamente al continuo aumento della produzione giornaliera, la Volkswagen Veicoli Commerciali avvia l’introduzione sul mercato a livello mondiale. Il lancio nei primi Paesi è previsto già per fine dell’anno. Il grosso dei mercati seguirà nel 2023. Nel corso della prossima estate, il nuovo pick-up sarà ordinabile in quasi tutti i Paesi.