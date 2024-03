In febbraio boom del mercato delle auto usate, in aumento le radiazioni

In un contesto in cui il mercato automobilistico si trova a navigare tra le incertezze economiche e le sfide poste dalla transizione ecologica,

i dati relativi al mese di febbraio 2024 delineano uno scenario particolarmente dinamico per il settore dell'usato. Secondo l'ultimo bollettino "Auto-Trend" dell'Automobile Club d'Italia, basato sui dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il mercato dell'usato continua a crescere, registrando aumenti significativi sia per le autovetture che per i motocicli, a conferma dell'appetibilità crescente di questa categoria di veicoli.

A febbraio, i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, hanno visto un incremento del 15,6% rispetto al medesimo mese del 2023, attestando una crescita del 10,1% in termini di media giornaliera. Questa espansione sottolinea una preferenza consolidata per il mercato dell'usato, con 185 autovetture di seconda mano vendute per ogni 100 nuove nel mese in analisi, cifra che sale a 193 nel conteggio bimestrale.

Anche il settore dei motocicli ha registrato una performance positiva, con un aumento dei passaggi netti del 14,3% su base annua (+8,8% in termini di media giornaliera), a riprova dell'interesse sostenuto verso i veicoli a due ruote usati.

Riguardo alle preferenze dei consumatori, si riconferma il dominio delle alimentazioni tradizionali, con diesel e benzina in testa. Tuttavia, è evidente un trend emergente verso le soluzioni più ecologiche: le vetture ibride a benzina di seconda mano hanno registrato un incremento del 72,4%, raggiungendo il 6,3% del totale, mentre le autovetture elettriche, nonostante un incremento del 71,2%, restano ancora una nicchia, con una quota inferiore allo 0,6%.

Sul fronte delle radiazioni, febbraio ha visto un incremento straordinario del 55,9% per le autovetture rispetto all'anno precedente, con un contributo significativo dato dalle rottamazioni, dalle esportazioni e dalle radiazioni d'ufficio, queste ultime particolarmente incisive nella Regione Lombardia. Il tasso unitario di sostituzione a febbraio è stato di 0,90, indicando che per ogni 100 auto nuove vendute, ne sono state radiate 90.

I primi mesi del 2024 offrono una fotografia del mercato automobilistico italiano in fervente evoluzione, caratterizzato da un forte interesse verso il mercato dell'usato e da un'accelerazione nel turnover del parco veicoli. Questi trend, oltre a riflettere le preferenze attuali dei consumatori, segnalano anche una crescente sensibilità verso opzioni più sostenibili, anche se la strada verso l'elettrificazione appare ancora lunga. La dinamica del settore suggerisce un'attenta riflessione sulle politiche di incentivazione all'acquisto di veicoli nuovi, più ecologici, e sulle strategie per una transizione energetica equilibrata e inclusiva.