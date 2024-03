IN//OUT: Dodge e Ida al Polo con Durango Hellcat

Un Viaggio Epico alla Conquista del Polo Nord

L'avventura di Ida Zetterström a bordo del Dodge Durango SRT Hellcat PREMIUM rappresenta l'apice di un viaggio attraverso l'Europa, sfidando gli estremi tra Italia, Svezia, e Germania, per approdare infine al Polo Nord. Questa serie, intitolata "IN//OUT", celebra il coraggio e l'innovazione di Dodge, portando in primo piano le prestazioni straordinarie del SUV più potente in circolazione.

Test Estremi in Lapponia

Al centro Colmis, una realtà Stellantis per il "winter test proving around", il Dodge Durango Hellcat PREMIUM viene messo alla prova in condizioni estreme. Ida e il team di collaudatori Stellantis sperimentano la guida sul ghiaccio, sfidando il SUV in una serie di "drift game" che mettono in luce la sicurezza, la stabilità, e la resistenza del modello.

Potenza e Design del Dodge Durango Hellcat

Con il suo motore HEMI V8 da 6,2 L, 707 CV, e 889 Nm di coppia, il Dodge Durango SRT Hellcat PREMIUM si distingue per la sua potenza ineguagliabile. Esteticamente impressionante, con cerchioni in alluminio 20x10.0 e dettagli come i sedili riscaldati e specchietti retrovisori esterni Gloss Black, offre un'esperienza di guida senza paragoni, anche nelle condizioni più avverse.

La Comunità Dodge: Unione di Passione e Unicità

La serie "IN//OUT" non solo mette in luce le caratteristiche tecniche dei veicoli Dodge ma celebra anche la comunità "Brotherhood of Muscle", sottolineando il senso di appartenenza e la passione condivisa dai fan del marchio. Attraverso il racconto di Ida Zetterström, Dodge riafferma i suoi valori fondamentali nel contesto europeo, dimostrando che il vero spirito dell'avventura e dell'innovazione non conosce confini.

Verso Nuovi Orizzonti

Il progetto "IN//OUT" segna solo l'inizio di nuove avventure per Dodge in Europa, con la partecipazione al campionato WorldSBK e altri progetti entusiasmanti all'orizzonte. La sfida al Polo Nord con il Dodge Durango Hellcat PREMIUM chiude la prima serie di questa narrazione epica, promettendo ancora più emozioni e scoperte per gli amanti del brand e della guida estrema.