Inaugurata a Roma "La Maison Citroën" nello store COIN

Citroën ha inaugurato il suo nuovo flagship store urbano "La Maison Citroën" all'interno dello store COIN di Roma Termini, dopo i successi ottenuti a Milano, Bologna e Catania.

Questo spazio rappresenta una moderna e sofisticata espressione del design e dell'ospitalità nel mondo dell’automotive, offrendo un’esperienza d’acquisto che combina aspetti fisici e digitali.

Un ambiente che fonde accoglienza e innovazione "La Maison Citroën" è stata concepita come un luogo dove i valori fondanti del marchio, come audacia e comfort, prendono vita in un ambiente che unisce l'accoglienza di una casa con l'innovazione digitale. Situata nella vivace stazione Roma Termini, questo spazio si integra perfettamente nel tessuto urbano, diventando una finestra sul mondo di Citroën e sulle sue ultime innovazioni.

Presentazione della Nuova Citroën Ë-C3 In occasione dell’inaugurazione, il pubblico ha potuto ammirare da vicino la nuova Citroën Ë-C3. Questo modello, vero manifesto del brand, incorpora elementi chiave come audacia, comfort e carattere popolare. Citroën ha rivoluzionato la mobilità elettrica rendendo la nuova Ë-C3 accessibile a tutti grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën”, che permette di guidarla a partire da soli 49 euro al mese, con incentivi statali che azzerano l’anticipo, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Una rivoluzione nell’industria automobilistica Con una ricarica veloce in soli 26 minuti e un'autonomia fino a 440 km in ciclo urbano, la Ë-C3 è pronta a ridefinire il concetto di mobilità elettrica. Il nuovo modello introduce le famose sospensioni Citroën Advanced Comfort® e i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort®, garantendo un'esperienza di guida senza stress grazie all'assenza di rumore e vibrazioni. La nuova ë-C3 è anche una scelta sostenibile, utilizzando un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh che assicura un'autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all'80% della capacità in soli 26 minuti, mentre la ricarica standard a corrente alternata richiede circa 4 ore e 10 minuti a 7 kW, o 2 ore e 50 minuti a 11 kW.

L'accesso alle strutture di ricarica domestiche e pubbliche è facilitato dal cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il caricatore di bordo da 11 kW (trifase) è disponibile su entrambe le versioni al prezzo di 400 euro. Con il suo motore da 83 kW (113 CV) e il cambio completamente automatico, la nuova ë-C3 offre potenza e prestazioni ragguardevoli, accelerando da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e raggiungendo una velocità massima di 135 km/h, ideale per la guida quotidiana e il traffico urbano e suburbano a emissioni zero.

Design audace e innovativo La nuova ë-C3 introduce il nuovo logo ovale di Citroën e un audace linguaggio stilistico caratterizzato da linee verticali e orizzontali contrastanti. Questo design distintivo è evidente nel frontale più alto e verticale, con il grande logo ovale e le griglie nere lucide, così come nei proiettori anteriori e posteriori a tre livelli. Il profilo laterale presenta linee scolpite che catturano la luce, mentre il posteriore offre una scultura tecnica con un logo ovale e gruppi ottici che richiamano il design frontale. Le ruote grandi contribuiscono a una sensazione di stabilità, il tutto racchiuso in un veicolo compatto di soli 4,01 m di lunghezza e 1,76 m di larghezza.

Le dichiarazioni di Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia “La “Maison Citroën” è un bellissimo progetto che rappresenta e sintetizza tutti i valori del Brand Citroën. È popolare e, infatti, è presente nel centro città e accessibile a tutti, come il nuovo store appena inaugurato alla Stazione Termini di Roma. Al pari della propria casa, rappresenta il comfort e l’accoglienza che si ritrova poi anche, da sempre, nelle auto Citroën. È semplice, in quanto un consulente supporta i potenziali acquirenti per un acquisto online, in tutta semplicità. È sostenibile in quanto la gamma esposta o disponibile per test drive è 100% elettrica. E infine è audace, dal momento che questo concept reinventa, in maniera originale, il modo di presentare l’auto al grande pubblico, uscendo dai classici canoni e dagli schemi della rete distributiva tradizionale, che rimane sempre il punto di riferimento del Cliente”.