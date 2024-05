Incentivi auto: offerte imperdibili per la gamma Lancia Ypsilon

Con l’annuncio ufficiale dell’entrata in vigore dei nuovi bonus governativi, Lancia comunica che l’intera gamma Ypsilon, caratterizzata da basse emissioni e innovazione tecnologica, ne beneficerà.

Le agevolazioni riguardano sia la precedente Lancia Ypsilon, best seller fino a giugno, sia la Nuova Lancia Ypsilon, che segna un nuovo inizio nell’era della mobilità elettrica.

La nuova gamma Lancia Ypsilon, disponibile in tre allestimenti (elettrico e ibrido), comprende la Nuova Lancia Ypsilon per i giovani, la Nuova Lancia Ypsilon LX più ricca e la NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE CASSINA per chi cerca comfort. Con la rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, si potrà acquistare la Nuova Lancia Ypsilon con una rata di 130€ al mese per 36 mesi, sia in versione ibrida da 100 CV sia elettrica da 156 CV. Il bonus rafforza i vantaggi dell’offerta finanziaria di Stellantis Financial Services, con possibilità di sostituire, mantenere o restituire il veicolo alla scadenza del finanziamento.

Anche la precedente Ypsilon potrà beneficiare del bonus governativo. La Ypsilon Hybrid Oro sarà offerta a partire da 9.900€, con una rata mensile da 79€ per 35 mesi, più un anticipo di 1.228€ e una rata finale residua di 9.032€. L’offerta, valida fino al 31 maggio 2024, include incentivi statali, finanziamento e rottamazione.