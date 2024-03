Insights sul mercato auto usate: tendenze e scelte analizzate da Arval e GiPa

Un recente studio commissionato da Arval Italia, parte del Gruppo BNP Paribas e specializzato nel noleggio auto e soluzioni di mobilità, e condotto da GiPA,

leader in Automotive Market Intelligence, ha delineato l'identikit dell'auto usata preferita dagli italiani: una compatta, utilitaria o citycar, a alimentazione diesel o benzina, con un'età media di poco superiore ai 10 anni e circa 77.000 chilometri all'attivo.

Quest'analisi, focalizzata sul settore dell'usato che oggi rappresenta il 37% del parco circolante in Italia, ha lo scopo di esplorare le abitudini e le preferenze dei consumatori nel processo d'acquisto di veicoli di seconda mano. Con quasi 33 milioni di veicoli circolanti e un incremento del 5% negli ultimi dieci anni, il mercato delle auto usate gioca un ruolo chiave nell'economia automobilistica nazionale.

Gli acquirenti di queste vetture spesso si orientano verso veicoli con più di 7 anni di età e un notevole chilometraggio, indicando una ricerca di affidabilità e valore nel tempo. Nonostante l'interesse verso le auto ibride ed elettriche sia presente, la maggioranza si indirizza ancora verso i modelli diesel, segno di una transizione energetica ancora in corso nel mercato dell'usato.

Il processo decisionale evidenzia una marcata autonomia da parte degli acquirenti, con una significativa parte che si affida al web per informazioni preliminari, sottolineando l'importanza dei canali digitali nella ricerca di vetture di seconda mano. Questa tendenza è confermata anche dalla modalità di acquisto, che vede un equilibrio tra le transazioni fisiche e quelle online, indicando una preferenza per un approccio misto che combina la convenienza del digitale con la sicurezza dell'incontro fisico.

L'indagine di Arval Italia mette in luce non solo le abitudini di acquisto ma anche le motivazioni dietro la scelta dell'usato, come il costo più accessibile rispetto al nuovo e la minore svalutazione. La soddisfazione generale degli acquirenti dimostra la validità delle scelte fatte, con un alto tasso di riacquisto previsto per il futuro.

In conclusione, il mercato delle auto usate in Italia mostra una forte inclinazione verso vetture affidabili e economicamente vantaggiose, con un crescente interesse per l'informazione online come strumento decisionale. Questo studio non solo riflette le tendenze attuali ma fornisce anche spunti importanti per operatori del settore e consumatori, sottolineando l'importanza della trasparenza e della qualità nell'offerta di veicoli usati.