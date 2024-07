Italiani in viaggio: le scelte del 2024 tra mete, alloggi e pagamenti

L’estate 2024 vede gli italiani pronti a partire per le vacanze, con una varietà di scelte che riflette la diversità delle loro esigenze e preferenze.

Una recente ricerca condotta da Changes Unipol e elaborata da Ipsos ha fotografato le tendenze emergenti riguardo alle destinazioni, ai mezzi di trasporto, agli alloggi preferiti e alle modalità di pagamento. Questi dati offrono uno spaccato dettagliato delle abitudini di viaggio degli italiani, mettendo in luce anche le principali preoccupazioni e resistenze.

Le destinazioni e i mezzi di trasporto

Secondo la ricerca, tre italiani su quattro faranno almeno una vacanza nell’estate 2024, con il 14% ancora indeciso e solo il 10% che ha escluso di viaggiare. La meta preferita rimane l’Italia, scelta dal 66% dei vacanzieri, seguita dall’Europa (19%) e dai Paesi extra-europei (8%). La preferenza per il mare è netta: oltre la metà degli italiani che viaggeranno opteranno per località balneari (53%), mentre le vacanze culturali in città e borghi rappresentano il 25%, seguite dalla montagna (12%).

L’automobile si conferma il mezzo principale per raggiungere le destinazioni vacanziere, scelto dal 52% degli italiani, soprattutto dai Baby Boomers (65%). L’aereo è la seconda opzione (29%), preferita principalmente dalla Gen Z (36%), mentre il treno è scelto dal 10%.

Alloggi e prenotazioni

In termini di alloggio, hotel, bed & breakfast e agriturismi sono preferiti dal 47% dei vacanzieri, con una maggiore propensione tra i Boomers e chi visita città o borghi. Le case in affitto rappresentano il 18%, le case di proprietà familiare il 10% e gli alloggi presso amici o parenti il 9%.

Per quanto riguarda le prenotazioni, il 40% degli italiani ha utilizzato internet: il 35% tramite portali di viaggi e il 5% sui siti web dei tour operator. Il 18% ha contattato direttamente la struttura, mentre il 9% si è rivolto a un’agenzia di viaggi. L’età gioca un ruolo cruciale nella scelta del canale di prenotazione, con i portali di viaggi preferiti dai Millennials (41%) e dalla Gen Z (37%), mentre i Baby Boomers tendono a contattare direttamente le strutture (26%).

Modalità di pagamento

Un aspetto interessante emerso dalla ricerca riguarda le modalità di pagamento dei pedaggi autostradali e delle spese in vacanza. Il 42% degli italiani pagherà i pedaggi con carta, il 32% utilizzerà un dispositivo di telepedaggio e il 28% userà contanti. I Baby Boomers sono i maggiori utilizzatori di dispositivi di telepedaggio (34%), mentre i Millennials e la Gen X preferiscono le carte (51% e 50% rispettivamente). La Gen Z, invece, mostra una crescente tendenza a pagare con il cellulare (11%).

Per le spese generali in vacanza, il 55% degli italiani utilizzerà principalmente le carte, il 24% preferirà i contanti e solo il 4% opterà per il cellulare. Le carte sono prevalentemente usate per pernottamenti (74%), ristorazione (68%) e benzina (60%), mentre il contante è preferito per souvenir (45%) e parcheggi (41%).

Preoccupazioni e resistenze

La ricerca ha anche evidenziato le principali preoccupazioni dei viaggiatori per l’estate 2024. Il meteo è la preoccupazione principale per quasi un italiano su due, con il 26% che teme le piogge e il 23% il caldo eccessivo. L’affollamento dei luoghi turistici preoccupa il 22%, il controllo dei costi il 16% e le code in macchina l’11%.

Chi non utilizza dispositivi di telepedaggio spesso lo fa perché viaggia poco in autostrada (40%) o considera troppo elevato il costo fisso dei dispositivi (19%). Tuttavia, il 38% di chi non li usa ancora dichiara di essere interessato a farlo in futuro, con una maggiore propensione tra i giovani (43% della Gen Z e 42% dei Millennials).

La ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, fornisce un quadro dettagliato delle abitudini e delle preferenze degli italiani in vista delle vacanze estive 2024. L’Italia si conferma la meta preferita, con l’automobile come mezzo di trasporto principale e una predilezione per le strutture ricettive tradizionali. Le modalità di pagamento riflettono una crescente digitalizzazione, sebbene il contante rimanga rilevante in determinate situazioni. Le preoccupazioni principali riguardano il meteo, l’affollamento e i costi, elementi che influenzeranno le scelte di viaggio degli italiani in questa stagione estiva.